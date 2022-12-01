生母男友虐打「皮膚無一處完整」　3歲童命危第5天...盼各界集氣！

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

集氣！彰化3歲男童被生母暴打、同居男友踹頭，腦出血昏迷，至今進入第5天，院方指出，男童昏迷指數仍維持3-4之間、瞳孔不等大、對光無反應，腦壓偏高、降腦壓藥使用中，令人不捨的是未見到有家人前往探視為他加油，醫護人員及縣府盼各界集氣，希望男童能度過難關。

這起虐童案件發生在11月27日下午2點30分左右，男童生母張女抱著全身瘀青且意識昏迷的幼兒趕到卓醫院，聲稱孩子遭到同居男友虐打，27日上午還有意識，但下午就陷入昏迷。

院方緊急通報119，昏迷指數僅3，有腦出血狀況，瞳孔呈現放大，全身上下沒有一處完整皮膚，非常多大小瘀青、瘀血狀的傷口，且在小腿、大腿、臀部及背部也有都疑似抽打的瘀青傷痕，轉送彰基兒童醫院開刀救治。

檢警追查發現生母張女與陳男不滿男童哭鬧，於26日及27日陸續以衣架、愛的小手等抽打男童，並用腳踹頭倒地導致男童陷入昏迷，彰化地院裁定男童生母限制在新竹住居、陳姓同居男友羈押禁見，男童至今昏迷指數仍維持3-4，在醫院與死神拔河中，卻未見到有其他親人前往探視，處境令人鼻酸，醫護人員非常的不捨，希望各界能幫忙集氣，祈求男童能度過難關。