　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全民集氣！藤條狠抽「無一處完整皮膚」　3歲男童住院3天仍昏迷

▲3歲男童遭生母及同居男友施虐。（圖／民眾提供）

▲彰化一名3歲男童遭生母及同居男友施虐致昏迷送醫。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／彰化報導

彰化爆出殘忍虐童案！1名3歲男童遭張姓生母用衣架暴打、陳姓同居男友腳踹頭部著地施虐，27日送醫時小腿、大腿、臀部及背部都有疑似藤條抽打的瘀青傷痕，「沒有一處完整皮膚」，男童呈現重度昏迷、瞳孔放大，腦出血緊急開刀後仍昏迷，今天昏迷指數約3到4之間。令人不捨的是，由於男童生母被檢察官諭令限制住居在北部，事發至今，沒有其他家人到醫院探視男童，由醫護人員照護與縣府社工密切聯繫。

▲彰化縣長王惠美前往醫院探視3歲男童。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化縣長王惠美也前往醫院探視3歲男童，為男童集氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

事件發生在27日下午2點30分左右，張女抱著全身瘀青且意識昏迷的3歲男童趕到卓醫院，聲稱孩子遭到同居男友虐打，27日上午還有意識，但下午就陷入昏迷，院方緊急通報119，轉送彰基兒童醫院急救。

彰化基督教醫院醫師張尚文表示，男童被送到醫院時，昏迷指數僅3，有腦出血狀況，瞳孔呈現放大，全身上下沒有一處完整皮膚，非常多大小瘀青、瘀血狀的傷口，且在小腿、大腿、臀部及背部也有都疑似藤條抽打的瘀青傷痕。

張女及同居陳姓男友經偵訊後，彰化地檢署依涉犯兒童及少年福利與權益保障法、殺人未遂等多項罪嫌聲請羈押禁見，彰化地方法院裁定陳男羈押禁見，張女限制住居。

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／陳其邁接代理黨主席　曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」
口罩禁令鬆綁　北市教育局發文各校「校慶園遊會」不可邊走邊吃
蘋果公布年度最佳App！　這款手遊最夯
快訊／民進黨組「2022大選檢討小組」　有意願的找他報名
快訊／長榮波音777滑出跑道！　「卡白雪中」畫面曝光
立委補選王鴻薇、徐巧芯表態不參加！　國民黨不辦初選直接徵召
倪暄前男友控她出軌陳晨威！　還要討60萬元賠償
70輛藍寶堅尼衝上阿里山！　遊客驚嘆：見識到有錢大爺生活

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

雲林貨車逆撞BMW大7　駕駛尖叫煞不住...第一視角影片曝！

全民集氣！藤條狠抽「無一處完整皮膚」　3歲男童住院3天仍昏迷

頭過身不過！大灣交流道聯結車撞斷限高門架　動彈不得交通大亂

健身房「熱心指導」正妹動作…從肩膀摸到屁股　色男挨告慘了

酒駕大叔出車禍拒酒測　遭壓制失禁...竟徒手抓「抹屎」襲警

曾涉假球案！前職棒球星吳俊賢朝友人住家開5槍　判決出爐

「足控男」掐斃馬國女大生　下午4點公開審理接押庭

女會計偷298萬！保險箱上驗不到指紋「反成定罪鐵證」　下場曝光

自稱「國父」為零用錢亂刀刺死母　精神鑑定認不出媽...判刑18年

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

雲林貨車逆撞BMW大7　駕駛尖叫煞不住...第一視角影片曝！

全民集氣！藤條狠抽「無一處完整皮膚」　3歲男童住院3天仍昏迷

頭過身不過！大灣交流道聯結車撞斷限高門架　動彈不得交通大亂

健身房「熱心指導」正妹動作…從肩膀摸到屁股　色男挨告慘了

酒駕大叔出車禍拒酒測　遭壓制失禁...竟徒手抓「抹屎」襲警

曾涉假球案！前職棒球星吳俊賢朝友人住家開5槍　判決出爐

「足控男」掐斃馬國女大生　下午4點公開審理接押庭

女會計偷298萬！保險箱上驗不到指紋「反成定罪鐵證」　下場曝光

自稱「國父」為零用錢亂刀刺死母　精神鑑定認不出媽...判刑18年

微型電動二輪車掛牌才能上路　警監環聯合加強稽查！

南投學校旁大王椰子枯葉擊落電纜...變電箱爆炸！女騎士驚叫連連

溫朗東：高虹安可能「出境潛逃」直接逃去中國　競辦回應了

北市3大耶誕季來了！逾70處燈飾還有抽獎　「耶誕村市集」12／9開跑

快訊／接代理黨主席　陳其邁曝3任務：謙虛面對「輸了就是輸了」

金防部太武操演驗證國軍戰力！　M60A3戰車砲火力強大

嘉義縣世界愛滋日　15-34歲感染者佔59%為首要族群

微型電動二輪車到點掛牌　屏東監理站發出屏東第一牌

四寶爸歌手公開約會嫩妹！　被抓包急喊：有報備老婆了

公務員成黑社會上門狂揍男屋主　學步童搖晃上前阻止...影片看哭網友

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

社會熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

女店員偷錢被逮　派出所竟想奪槍

求歡被妻拒絕8次　丈夫硬來下場GG

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天

台南市政大樓驚傳墜樓案男子當場死亡

性愛片逼淫17次！　狼學長：多P扣3次

即／冷血勒斃馬國女大生　今移送法院審理

傳「投票數38萬開43萬票」假訊息　4人到案

男童遭虐慘死　無照保母夫妻下場曝

快訊／國3追撞大貨車！遊覽車擋風玻璃全毀

捷克駐台官員被控性侵女大生　兩度不起訴

館長大暴怒！刑事局「已偵結」　民進黨：支持偵辦

萬芳交流道事故！19歲女撞翻外側車

更多熱門

相關新聞

虎媽命乾女兒跪地吃飯鐵尺毆打　親手奪命狡辯體罰下場出爐

虎媽命乾女兒跪地吃飯鐵尺毆打　親手奪命狡辯體罰下場出爐

基隆1名擺攤賣雞肉的劉姓婦人，2018年讓女員工的10歲女兒到她家同住與她女兒作伴，劉婦卻不時以吃飯太慢、不寫功課等理由虐打女童，僅8個月就將女童打得顱內出血、送醫不治，劉婦聲稱將女童視如己出，辯稱僅體罰但絕沒凌虐，最高法院不採信，依成年人故意對兒童傷害致死罪判刑8年定讞。

彰化3男租工廠製私菸　檢查獲1萬8千包今起訴

彰化3男租工廠製私菸　檢查獲1萬8千包今起訴

男童遭虐慘死　無照保母夫妻下場曝

男童遭虐慘死　無照保母夫妻下場曝

彰化這家彩券行超狂　開業22年「第五度開頭獎」

彰化這家彩券行超狂　開業22年「第五度開頭獎」

女店員偷錢被逮　派出所竟想奪槍

女店員偷錢被逮　派出所竟想奪槍

關鍵字：

虐童彰化

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

不堪長期家暴折磨　妻子雙刀殺死熟睡夫

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面