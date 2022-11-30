全民集氣！藤條狠抽「無一處完整皮膚」　3歲男童住院3天仍昏迷

▲彰化一名3歲男童遭生母及同居男友施虐致昏迷送醫。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／彰化報導

彰化爆出殘忍虐童案！1名3歲男童遭張姓生母用衣架暴打、陳姓同居男友腳踹頭部著地施虐，27日送醫時小腿、大腿、臀部及背部都有疑似藤條抽打的瘀青傷痕，「沒有一處完整皮膚」，男童呈現重度昏迷、瞳孔放大，腦出血緊急開刀後仍昏迷，今天昏迷指數約3到4之間。令人不捨的是，由於男童生母被檢察官諭令限制住居在北部，事發至今，沒有其他家人到醫院探視男童，由醫護人員照護與縣府社工密切聯繫。

▲彰化縣長王惠美也前往醫院探視3歲男童，為男童集氣。（圖／記者唐詠絮翻攝）



事件發生在27日下午2點30分左右，張女抱著全身瘀青且意識昏迷的3歲男童趕到卓醫院，聲稱孩子遭到同居男友虐打，27日上午還有意識，但下午就陷入昏迷，院方緊急通報119，轉送彰基兒童醫院急救。

彰化基督教醫院醫師張尚文表示，男童被送到醫院時，昏迷指數僅3，有腦出血狀況，瞳孔呈現放大，全身上下沒有一處完整皮膚，非常多大小瘀青、瘀血狀的傷口，且在小腿、大腿、臀部及背部也有都疑似藤條抽打的瘀青傷痕。

張女及同居陳姓男友經偵訊後，彰化地檢署依涉犯兒童及少年福利與權益保障法、殺人未遂等多項罪嫌聲請羈押禁見，彰化地方法院裁定陳男羈押禁見，張女限制住居。