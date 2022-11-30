女店員偷錢被逮...派出所竟想奪槍！母看不下去上前猛踹

記者唐詠絮、劉人豪／彰化報導



一名徐姓女子在上班的早餐店，偷收銀機內的3000元被逮，被帶回派出所偵詢時，趁員警接電話空隙上前搶奪員警身上的警槍，結果遭到壓制，徐女母親一時氣憤，也跟著踹女兒。彰化地院一審日前審結，徐女將竊來的3000元發還，另依竊盜罪、竊盜未遂罪及傷害等罪判處應執行拘役90日，可易科罰金。全案可上訴。

▲徐女(紅圈處)趁機想偷員警的手槍。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警分局表示，該起案件發生在今年9月，員警獲報後前往現場，將偷竊店內3000元的徐女上銬逮捕，帶返偵訊時，徐女突然試圖抽拔員警配槍，員警即時發現制止，且槍套設有卡榫，配槍安全入套無虞。當時在所員警見狀皆立即加入壓制，過程中因徐女不斷掙扎，造成三位員警些微受傷。

▲員警發現後立刻將徐女推到牆邊，其他同僚也圍上前加入戰局 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲在椅子上的徐女母親(白衣)，也跟著衝上去踹女兒 。（圖／記者唐詠絮翻攝）

而事發當時的監視器畫面也曝光，從畫面中可看到，徐女趁著員警在打電話之際，伸手想搶奪員警腰部的警槍，員警發現後立刻將徐女推到牆邊，其他同僚也圍上前加入戰局，原本坐在椅子上的徐女母親，也跟著衝上去踹女兒，混戰中造成3名警員受傷。

法官審酌，徐女偷竊早餐店現金、又對執行員警施暴、妨害公務執行，考量到其竊得3000元已發還老闆，彰化地院依照竊盜罪處拘役30日、竊盜未遂罪判處拘役20日、傷害罪處拘役50日。應執行拘役90日，得易科罰金，全案可上訴。

▲徐女在站店內櫃台時的監視器畫面曝光 。（圖／記者唐詠絮翻攝）