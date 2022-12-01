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15歲少年寫長信「挽留梅西」別退國家隊！　6年後兩人一起踢進16強

▲▼阿根廷,費爾南德斯,Enzo Fernández。（圖／路透）

▲阿根廷球王梅西（右）與第一次代表國家征戰世足的21歲小將費南德茲（左）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿根廷在本屆世界盃中倒吃甘蔗，輸給沙烏地後連續踢贏墨西哥和波蘭，以分組第一之姿晉級。梅西（Lionel Messi）在世足的「最後一舞」尚未止步，但其實6年前他一度宣布退出阿根廷國家隊，當時一名15歲少年寫下長信鼓勵梅西，「希望你能踢得快樂」，如今他已是阿根廷隊中受矚目的21歲新星費南德茲（Enzo Fernandez）。

35歲的世界籍球星梅西2016年出戰美洲國家盃，對上智利的決賽中卻在十二碼PK戰時失利，阿根廷最終吞敗。這一役讓梅西一度宣布退出國際賽，他受訪時表示，「對我來說國家隊已經結束了，我已盡了一切努力，沒拿冠軍令人很受傷。」當時年僅15歲、尚未入選球隊的費南德茲就在臉書寫下長文，挽留偶像梅西，「請考慮留下來，若留下來，也要踢得開心。」

費南德茲在這封給「地表上最好的球員」的信中寫道，「我們該怎樣才能說服你呢？我們從未承受過你肩上1%的壓力，早上醒來看著鏡中的自己，你知道有超過4千萬人希望你表現完美，但荒謬的是，這是他們強加於你、要求你的。」他不強求梅西，但仍希望他能考慮留下，「看到你穿著淺藍與白色相間條紋球衣踢球是世上最大的驕傲！」

費南德茲文末鼓勵梅西，「希望你能踢得快樂，因為當你開心享受著踢球時，你不知道這會帶給我們多大的快樂，謝謝你！」梅西當時在2個月後決定重回國家隊，這封感人長信則在6年後突然在網路社群上瘋傳，因為費南德茲已經從15歲少年成為21歲本菲卡新星，還在世足場上和偶像梅西一起為阿根廷效力。

費南德茲本屆世足出賽3場，繳出1進球、1助攻的佳績，更以21歲又317天成為僅次於梅西之後阿根廷最年輕的世界盃助攻球員。費南德茲取得他在世界盃首顆進球後梅西在受訪時讚賞他，「Enzo進球我並不感到訝異，我瞭解他，我每天都看到他訓練。他值得有這樣的表現，因為他是一名出色的球員。」費南德茲無疑是最成功的「迷弟」，還被拍到贏球後在場上擁抱、親吻梅西。

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