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挑戰卡達尺度！「最辣女球迷」邪惡角度快掉出　奶照連發不怕被捕

▲▼前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）。（圖／翻攝自IG）

▲前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）前往卡達看世足，火辣穿著引發議論。（圖／翻攝自IG）

記者張寧倢／編譯

被封為卡達世足場上「最辣女球迷」的前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll），她不顧伊斯蘭教國家的保守服裝規定，在觀眾席或卡達街頭大露她凹凸有致的好身材，不僅引發正反熱議，還可能面臨牢獄之災。但她似乎不太在意，繼續在IG上傳尺度更大的比基尼辣照，大方和男球迷合照，還說「不擔心被逮捕」。

▲▼前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）前往卡達看世足，火辣穿著引發議論。（圖／翻攝自IG）

▲伊凡娜最近PO出比基尼、高衩泳裝照，宣稱是在卡達海邊拍攝的，大膽作風與當地文化格格不入。（圖／翻攝自IG）

根據《太陽報》報導，30歲的伊凡娜2018年前往俄羅斯觀看世界盃時，被媒體封為「最性感啦啦隊長」，今年她親赴卡達支持克羅埃西亞國足，不顧當地的保守法律，首次觀賽就穿著貼身的深V長洋裝，性感乳溝和身材曲線一覽無遺，引發正反兩面議論，有粉絲為之瘋狂，也有人到她IG大罵「不尊重其他文化真的很可恥」、「這裡是卡達，你必須尊重穆斯林國家」。

▲▼前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）前往卡達看世足，火辣穿著引發議論。（圖／翻攝自IG）

▲伊凡娜觀賽世足的最新「戰袍」，從長洋裝改成上下都露的爆乳短裙。（圖／翻攝自IG）

備受關注的伊凡娜在卡達世足期間IG不斷「漲粉」，從11月24日原本有57萬粉絲追蹤，到12月1日已飆升至近95萬。她本人對於謾罵似乎不太在意，在11月28日克羅埃西亞對陣加拿大的賽場上，她換成了比上次更火辣的爆乳短洋裝，邪惡角度的照片差點掉出車頭燈，最新的IG貼文更穿著比基尼、高衩露臀泳裝走在卡達的海灘上，賽前嗆聲「比利時小心點！」

▲▼前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）和已經確定無緣晉級的威爾斯隊男球迷合照。（圖／翻攝自IG）

▲伊凡娜和已經確定無緣晉級的威爾斯隊男球迷們合照。（圖／翻攝自IG）

睽違64年踢進世足的威爾斯確定無緣晉級16強，失落的男球迷在賽後巧遇伊凡娜，她當時穿著連身泳衣搭配白色短褲，遮不住側乳美腿，儘管威爾斯輸球，男球迷合照時卻笑得開心。伊凡娜說，先前聽到卡達規範嚴謹時一度感到沮喪，但在抵達首都杜哈之後，大家熱烈的反應讓她很高興，並不擔心會被逮捕，「我的裙子或比基尼怎麼會傷害到別人呢？」她也補充，自己在體育館看比賽時，卡達當局從沒找過她麻煩。

她穿「爆乳泳衣」上街力挺克羅埃西亞！　恐遭卡達當局逮捕

最辣女球迷「爆乳戰袍」看世足！貼身洋裝透出S曲線　邪惡視角曝光

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