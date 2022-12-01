裸體救世足！24歲女球迷為巴西隊脫衣應援　「進1球就發1裸照」

▲女球迷承諾，只要巴西隊進球就發裸照。（圖／翻攝自Instagram／tomazonidaiane）

記者李振慧／綜合報導

2022卡達世足賽開打，巴西24歲女球迷戴安妮(Daiane Tomazoni)希望她的祖國能在世界盃贏得好成績，竟然發出只要巴西隊進球，就發一張裸照的祭品文，火辣好身材立即在網路上引發話題。

原本在公司人資部門工作的戴安妮表示，在新冠肺炎疫情全球大流行前，她便開始在OnlyFans上脫衣當網紅，為她帶來很可觀的收入，讓她被裁員後順利撐過疫情，如今世足賽開打，她希望能吸引更多人和她一起關注球賽，便祭出「巴西隊進球換裸照」的承諾。

戴安妮表示，「我在Telegram上有一個專門群組，時常會在裡面和粉絲留言互動，我發現到很多人都不太關心這屆世足，所以我想利用這種方式鼓勵大家一起支持國家隊」。

戴安妮表示，當她說會免費發裸照時，一開始粉絲們還不太相信，直到足球員理查利森(Richarlison)終於進了第一球，她真的發送裸照，整個群組立即興奮起來，後來巴西隊又進了第二球，讓群組氣氛變得更熱烈。

戴安妮表示，「因為這個方法有用，所以巴西隊接下來的比賽我也會繼續實踐承諾，誰知道呢？說不定我還會發影片，若是這樣能幫助巴西隊獲得史上第六個冠軍頭銜，要我做什麼都沒有問題」。