　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賣原味內褲被抓到！妹子委屈「有錢幹嘛不賺」哭了　他心寒想放生

▲▼滑手機,渣男,上網,薪水小偷。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO發現女友在賣原味內褲。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

能接受另一半賣原味內褲嗎？一名男網友發文表示，日前他從朋友那兒得知，自己的女友竟然在賣原味內褲，怎料攤牌以後，對方卻辯解這只是生意，有錢為何不賺？讓他難以接受。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在論壇Zuvio上，以「女友竟然在賣原味內褲，我該放手嗎」為題發文，提到他從愛逛網拍的朋友那邊得知，女友竟在賣內褲。他坦言，這感覺就像女友拍A片，結果朋友看到還來告訴他，讓他難以接受。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO仔細看了朋友傳給他的照片，確定地點就在女友家，於是決定向對方攤牌。不過，女友當時解釋，那就只是生意而已，有錢為何不賺？同時忍不住淚崩。

原PO看到女友的淚水，實在有些心疼，但還是無法接受這種賺錢方式，於是又問對方之後可否別再賣？結果女友婉拒，說她實在需要生活費，且其他工作也沒有賣原味內褲賺那麼快。對此，原PO不禁拋問，女友是不是沒救了？該放生嗎？

▲內褲（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女友覺得賣原味內褲很好賺。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，一票網友表示，「有錢為什麼不賺？有偷有搶有犯罪嗎？賺錢有分貴賤嗎」、「這看你自己的觀念能不能接受，我女友要賣內褲我肯定是不會拒絕的，還會幫她想什麼樣的內褲男生更愛」、「換個角度想，你的內褲能賣不錯的價錢你賣不賣」。

但也有網友認為，「賣內褲應該只能當短期收入吧？等到她30歲看誰還收她的內褲，好好顧學業比較實際」、「分，她的心態有問題，『沒賣原味賺那麼快』代表她不願努力、腳踏實地賺錢，為了錢現在賣原味，以後呢？胃口會不會被養大」。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

「卡拉轟天雷」跟其他藍牙喇叭差在哪？5亮點一次看

►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

免加會員直接買！搶便宜就趁現在

►還你S曲線！「石墨烯塑身褲」一穿像甩5公斤

►150抽衛生紙「一包11元」　整年份一次買齊

►妙管家洗衣精4瓶只要399元！還添加茶樹油抗菌

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
財神爺降臨！繳電信費中千萬發票　幸運兒在「這縣市」
快訊／江澤民今移靈北京　透明棺材曝光
孫安佐女友解封首日「無罩出門」　邪惡視角南半球下方炸出
陳意涵：下輩子還會跟我結婚嗎？　老公回答讓她傷心2週
好市多試吃「1次拿3份」！員工嗑掉最後1盤　她氣炸投訴
快訊／北京12／6舉行江澤民追悼大會　全大陸默哀、鳴笛3分鐘
價值227萬！「500kg大麻」離奇消失　警無奈：老鼠啃的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「水星、火星對衝」！一周運勢出爐　水瓶小心財庫莫名漏洞

切水果突暈眩站不直　收驚才知她「亂說1句話」被祖先處罰

賣原味內褲被抓到！妹子委屈「有錢幹嘛不賺」哭了　他心寒想放生

330秒環狀煙火秀　麗寶跨年演唱會「天王星壓軸、跨後告5人登場」

全台空床率逾6成！指揮中心調降專責病房開設比例

Netflix「12月片單」來了！　一排神作看到跨年

好市多美牛試吃「1次拿3份」！員工當面嗑掉最後1盤...她氣炸投訴

最高補助60萬！大型柴油車汰舊換新補助倒數　本月底截止

創意護理Ｘ傳播專業跨領域里程碑！「失智微光」點亮社區、「傷學院」數位照護超吸睛

「班班缺石斑」卻賣到日本去　農委會：還是要開拓新市場

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

12星座「水星、火星對衝」！一周運勢出爐　水瓶小心財庫莫名漏洞

切水果突暈眩站不直　收驚才知她「亂說1句話」被祖先處罰

賣原味內褲被抓到！妹子委屈「有錢幹嘛不賺」哭了　他心寒想放生

330秒環狀煙火秀　麗寶跨年演唱會「天王星壓軸、跨後告5人登場」

全台空床率逾6成！指揮中心調降專責病房開設比例

Netflix「12月片單」來了！　一排神作看到跨年

好市多美牛試吃「1次拿3份」！員工當面嗑掉最後1盤...她氣炸投訴

最高補助60萬！大型柴油車汰舊換新補助倒數　本月底截止

創意護理Ｘ傳播專業跨領域里程碑！「失智微光」點亮社區、「傷學院」數位照護超吸睛

「班班缺石斑」卻賣到日本去　農委會：還是要開拓新市場

每天喊肚痛！她罹癌三期　醫見「愛吃1物」搖頭嘆：半年就離開了

2023早春運動趨勢！　ASPORT帶來烏克蘭運動服、絕美U型重量環

醫療科技展登場！台大醫院推跨時空智慧醫療　虛擬實境滑板練平衡

談新人王陳冠偉最大成長　葉總：明年續扛終結者

不甩黨內逼宮！　陳椒華喊話「扛責」：眼下最重要是檢討改進

每坪105萬買中山區「火吻宅」？　專家勸：本金要夠

幕後／黨魁戰開打？賴清德考慮親征　鄭文燦動向受矚

連12年填息！0056現在還能買嗎？　專家秒給答案

快訊／江澤民透明棺曝光！　今移靈北京清楚可見「招牌黑框眼鏡」　　

財神爺降臨！彰化幸運兒繳中華電信費1289元　中千萬發票

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

生活熱門新聞

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

走在路上「大家仍戴口罩」！PTT狂轟政策　曝原因

再爆「倪暄+2女」留宿陳晨威家　網傻：血流成河？

蝦皮出狀況！用戶傻眼罵爆　官方急道歉

今最濕冷探16℃！　「東北季風」接力濕冷到下周三

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

賭世足爽賺67萬！他想領錢卻悲劇了

最硬教召「112年可查詢了」　他查沒事...2個月後崩潰

女同事「香嫩美背全露」視角暈炸！他狂盯看光

新手神預測！ 他運彩「花500中17萬」

更多熱門

相關新聞

女友凌晨想吃拉麵！他一滑超苦惱「外送哥神助攻」

女友凌晨想吃拉麵！他一滑超苦惱「外送哥神助攻」

一名網友日前和女友去泡湯，泡完對方表示想吃拉麵，然而搜了一下外送APP，深夜根本找不到日式拉麵，後來他試著在備註欄「許願」，沒想到外送哥神助攻，逗笑情侶倆，而一票網友也留言狂讚，「一定要給5顆星好評！」

爸5位數包養嫩妹！男大生崩潰：我零用錢才5000

爸5位數包養嫩妹！男大生崩潰：我零用錢才5000

她去健身房被狂盯！辣妹嗆「這麼肥還來」　結局傻眼

她去健身房被狂盯！辣妹嗆「這麼肥還來」　結局傻眼

女友下體飄異味！他愛愛完崩潰「像魚腐臭」

女友下體飄異味！他愛愛完崩潰「像魚腐臭」

天選之人！連續2年發票「每一期都中獎」

天選之人！連續2年發票「每一期都中獎」

關鍵字：

原味內褲Zuvio

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

等到了！超商「咖啡買7送7」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面