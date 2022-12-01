賣原味內褲被抓到！妹子委屈「有錢幹嘛不賺」哭了　他心寒想放生

▲原PO發現女友在賣原味內褲。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

能接受另一半賣原味內褲嗎？一名男網友發文表示，日前他從朋友那兒得知，自己的女友竟然在賣原味內褲，怎料攤牌以後，對方卻辯解這只是生意，有錢為何不賺？讓他難以接受。貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在論壇Zuvio上，以「女友竟然在賣原味內褲，我該放手嗎」為題發文，提到他從愛逛網拍的朋友那邊得知，女友竟在賣內褲。他坦言，這感覺就像女友拍A片，結果朋友看到還來告訴他，讓他難以接受。

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原PO仔細看了朋友傳給他的照片，確定地點就在女友家，於是決定向對方攤牌。不過，女友當時解釋，那就只是生意而已，有錢為何不賺？同時忍不住淚崩。

原PO看到女友的淚水，實在有些心疼，但還是無法接受這種賺錢方式，於是又問對方之後可否別再賣？結果女友婉拒，說她實在需要生活費，且其他工作也沒有賣原味內褲賺那麼快。對此，原PO不禁拋問，女友是不是沒救了？該放生嗎？

▲女友覺得賣原味內褲很好賺。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，一票網友表示，「有錢為什麼不賺？有偷有搶有犯罪嗎？賺錢有分貴賤嗎」、「這看你自己的觀念能不能接受，我女友要賣內褲我肯定是不會拒絕的，還會幫她想什麼樣的內褲男生更愛」、「換個角度想，你的內褲能賣不錯的價錢你賣不賣」。

但也有網友認為，「賣內褲應該只能當短期收入吧？等到她30歲看誰還收她的內褲，好好顧學業比較實際」、「分，她的心態有問題，『沒賣原味賺那麼快』代表她不願努力、腳踏實地賺錢，為了錢現在賣原味，以後呢？胃口會不會被養大」。

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