約會突暴雨！襯衫妹「上衣濕透」被曖昧男看光　結局卻慘烈

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前和曖昧對象約會，還精心打扮了一番，怎料過程中突下大雨，由於兩人都未帶傘，只能狂奔到附近超商躲雨，後來她不僅妝容全花，連衣服都濕透了，而結局更是慘烈又尷尬。

女網友14日在論壇「zuvio」娓娓道來，當天下午出門時天氣很好，因為是和曖昧對象碰面，她穿了襯衫和紗裙，還精心打扮了一番，「結果晚上10點多突然下大雨，距離超商還有一段距離，騎樓也不多，所以我們一路狂奔，才終於躲進超商。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO回憶道，當時眼睛被雨水打到睜不開，直到進了超商，才發現自己妝容全毀，眼妝更是糊到不行；最慘的是，由於衣服濕透，裡面的蕾絲內衣也瞬間現形，「而且是那種很阿嬤款式的，我當下快瘋掉，因為沒特別挑選內衣，只覺得很尷尬，還沒有帶外套。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

回家後，她和曖昧對象也沒有再聊了，這讓她不禁苦笑，「不知道是被我的妝嚇到，還是我的內衣......。」對此，網友們紛紛回應，「應該是妝容影響，畢竟淋雨當下兩個人都很狼狽，他應該沒空注意妳內衣什麼款式的」、「沒事啦！當下如果是我的話，就直接把外套脫下來給妳穿了」、「總覺得這是戀愛助攻啊」、「阿嬤內衣」、「身為男生，隨身攜帶雨傘是必備的」。