獨／最暖急診女醫找到了！搶救阿北恢復心跳　曝2分鐘驚險過程

▲一名乘客於北捷手扶梯上昏倒，急診女醫目擊後立即救護，成功搶回一命 。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄榮總急診部女醫師吳宜瑾，上月26日於台北捷運車站內，目擊一名老先生在手扶梯上倒地，她醫師魂秒上身，與另一名不認識的三總護理師協助搶救，幸好老先生2分鐘後順利恢復心跳。《ETtoday新聞雲》今天找到全力救人的吳宜瑾醫師，她更親曝驚險的搶救過程。

九合一大選(11月26日)當天，吳宜瑾北上參加大學同學的婚宴，沒想到腳才踏進台北捷運車站，就目擊到一名老先生昏倒在上升手扶梯上，她趕緊衝上前，協助將老先生搬離手扶梯，這時，一名三總的護理師也加入急救。

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▲吳宜瑾醫師見義勇為成功搶救人命，被封「最暖急診女醫」。（圖／吳宜瑾醫師提供）

吳宜瑾說，當下評估老先生沒有意識、沒有脈搏，她請乘客趕緊去通知站務人員拿AED(心臟電擊去顫器)，而她則是把握搶命黃金期，立即開始進行CPR，一旁的護理師也協助暢通老先生的呼吸道，大約1、2分鐘後，老先生開始有呼吸，後來也恢復意識。

「看到他醒來，蠻開心的！」吳宜瑾說，他詢問老先生有什麼慢性疾病，他回答沒有，倒下前，印象中有覺得頭暈、不舒服而已，研判是心肌梗塞或急性心律不整，不過仍要看醫院檢查狀況。

▲吳宜瑾是急診醫師。（圖／吳宜瑾醫師提供）

有趣的是，雖然成功從鬼門關前將人拉回來，但是老先生卻不自覺剛才自己是沒有心跳的，只覺得昏倒了一下下，結果身邊有一大群人都急得像熱鍋上的螞蟻，紛紛喊著要將他送醫檢查，但老先生卻急喊著「要回家投票」，直到吳宜瑾嚴正告訴他，「你剛剛是沒有呼吸心跳的，一定要去醫院檢查」，老先生才驚覺剛才有多驚險，最後答應就醫。

吳宜瑾表示，她是急診科出身，通常在醫院內很常CPR，但在院外操作倒是第一次，她和老先生互不認識，但是很高興能幫上這個忙，「人平安就好」。後續站長要留下她和護理師的資料，這時才發現對方也是醫護人員，「一個是醫師，一個是護理師，大家剛好同時間路過，成功搶救了北北」，事後她有接到北捷的電話，對方有表示要頒發感謝狀給她。

▲吳宜瑾目前於恆春基督教醫院服務。（圖／吳宜瑾醫師提供）

吳宜瑾醫師畢業於國防醫學院醫學系，目前於高雄榮民總醫院急診部服務，專長是急症、外傷、成人急救，目前也在恆春基督教醫院進行偏鄉支援。