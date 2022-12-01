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高雄落單女注意！噁男尾隨女學生+環抱　網友PO照：小心此人

▲高雄噁男尾隨女學生+環抱，在地人呼籲落單女性多注意 。（圖／翻攝自林園大小事全都po）

▲高雄噁男尾隨女學生+環抱，在地人呼籲落單女性多注意 。（圖／翻攝自林園大小事全都po）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人注意！一名網友表示，昨晚經過林園清水巖，發現一名中年男子尾隨女學生，他趕緊報警才避免憾事。沒想到貼文一出，還有女網友表示，女兒也被他抱過，甚至尾隨到家裡，讓附近居民陷入恐慌。警方表示，已查出該名男子身分，並通知被害人到案說明，後續依法送辦。

張姓網友今(1日)於臉書社團Po文表示，「11月30日晚間大約七點，在林園清水巖附近的一條馬路…我跟朋友目睹一名中年男子緊跟尾隨女學生的事情發生，我們緊急將車迴轉前往關切保護並報警處理，才避免憾事發生。」

張姓網友說，「謝謝林園分局的兩位警員的幫忙，我相信那位女學生嚇得不輕…呼籲林園地區的女性朋友們單獨一人時務必小心自身周遭，夜間時請結伴同行，請好好保護自己。」網友也貼出可疑男子的照片，呼籲民眾「小心此人」，據他詢問附近民眾及員警的說法，「此人不是第一次了」。

▲高雄噁男尾隨女學生+環抱，在地人呼籲落單女性多注意 。（圖／翻攝自林園大小事全都po）

▲網友po出男子的照片，呼籲「小心此人」 。（圖／翻攝自林園大小事全都po）

而貼文一出後，也有女網友表示：「我女兒昨晚6:15分也被她抱，我女兒也嚇到了，事後我們才知道，今天也準備報警。他還尾隨到家裡」，該名女網友也透過臉書社團，感謝護送女兒到家的年輕人。

其他網友也紛紛表示：「這個是住在當地的，常常會對附近運動的女性騷擾，而且會裝的傻傻的其實看起來蠻正常的，請到清水岩運動的婦女要戴一根拐杖，保護自我」、「他是潭頭這一帶的頭痛人物，他會隨便亂打人，看到他都要自動遠離」；也有網友呼籲，「女性朋友真的隨身攜帶辣椒水，保護自己」、「警察要加強巡邏」。

對此，警方指出，昨日晚間6點25分接獲通報，在林園區鳳林路三段有女學生遭醉漢跟蹤，林園派出所線上警網獲報立即到場，警方到場後僅發現報案人在場，報案人表示，發現一名女學生後面有醉漢行走。

警方表示，員警到場時，女學生及男子均已離去，經警方多方查訪，迅速查出該名吳姓男子身分，通知到案說明及加強約制，已聯繫到女學生家人到派出所報案，警方受理報案釐清後，將依法移送偵辦，另將積極加強該處巡邏，以維護民眾安全。

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