高雄男騙走「詐騙集團140萬元」遭擄　當街開槍判決出爐

▲高雄莊姓男子騙走詐騙集團140萬元，圖與本文無關。（示意圖／記者廖婕妤攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名莊姓男子將自己的5本銀行存摺賣給詐騙集團，卻在詐騙集團匯入140萬元後，直接提領逃跑，讓詐騙集團氣炸。詐騙集團的劉姓男子等3人開車押走莊男，逼其到各處提款，又在路上開槍，傷及路旁無辜的貨車司機。對此，法院審理後，依殺人未遂等罪，將劉男判處有期徒刑7年8月。

判決指出，莊姓男子將5本銀行存摺賣給詐騙集團使用，看到140萬元入帳後直接領光逃跑。劉姓詐騙集團成員不滿被騙，帶著李男、黃女等3人尋仇，於今年3月28日在高雄仁武某修車廠將莊男擄走，帶對方領出詐騙得到的140萬元。

4人所乘的車輛行經三民區熱河街、哈爾濱街口時，莊男立刻掏出防狼噴霧劑反擊，趁機打開車門逃跑。當下，劉男不管一旁就是哈爾濱派出所，直接掏槍射擊莊男，但子彈卻打中路過的貨車，導致貨車玻璃碎裂，車上的王姓駕駛眼角膜被玻璃割傷，差點瞎掉。

派出所員警聽聞槍響立刻出來查看，但劉男等人早已逃逸。警方當晚循線逮捕劉男等3人。

高雄地院審理，認為劉男在四周都有人的路上開槍，完全不顧子彈會打到什麼，抱持誤擊他人也無所謂的態度，有殺人之不確定故意，因此依殺人未遂、槍砲等罪判處他徒刑7年8月有期徒刑；另外，同車的李姓男子、黃姓女子則被依強制罪處6月、3月有期徒刑，全案可上訴。

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