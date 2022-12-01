高雄電影院慶開幕　電影票+50「爆米花裝到滿」

▲喜樂時代影城高雄總圖店。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung）

記者李芷萱／綜合報導

揪朋友看電影吃爆米花了！高雄有電影院為了慶祝開幕，推出購買2張電影票加50元，即可參加「爆米花裝到滿」活動，網友看到後笑翻表示：「我覺得自動打開的帳篷又大又輕」、「請問浴缸要怎麼拆」、「流水席橘色桶子出動」、「桶子廠商或成最大贏家」。

臉書專頁《高雄點 Kaohsiung》近日發文表示，喜樂時代影城高雄總圖店將在12月3日正式開幕，當天上午11點至晚上8點只要購買2張電影票並加50元，自備容器可以爆米花裝到滿，引起大批網友討論該帶什麼容器去裝，「桶子廠商或成最大贏家」、「請問浴缸要怎麼拆」、「好險之前高麗菜籃子有留著」、「之前越南電影院就有這種活動」。

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還有網友表示這個活動難的不是找容器，「最難的是找不到第二個人」，喜樂時代影城高雄總圖店的小編針對網友熱烈討論也說，「感謝大家熱烈的討論！但這裝的容器要搬到販賣部現場的，樂編一直在思考水塔是要怎麼搬。」

▲菠匠 Bochia新竹首店開幕。（圖／菠匠 Bochia提供）

另外，以獨創脆皮雲朵菠蘿的全新烘焙品牌「菠匠 Bochia」，第二間門市落腳新竹享平方 Shown Square，即日起至12月5日前可享「脆皮雲朵波蘿買3送1」，凡任選3款脆皮雲朵菠蘿就送招牌脆菠菠1個，每日限量50名，至12月31日前則推出「買1送6」超值優惠，凡購買1盒特濃千層蛋塔或1盒脆皮雲朵菠蘿即可獲得「6項明星商品兌換券」1張，並於下次消費滿額即可兌換，兌換日期至2023年1月31日。

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