　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄喜樂時代影城慶開幕　電影票+50「爆米花裝到滿」

▲▼圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung

▲喜樂時代影城高雄總圖店。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung）

記者李芷萱／綜合報導

揪朋友看電影吃爆米花了！高雄有電影院為了慶祝開幕，推出購買2張電影票加50元，即可參加「爆米花裝到滿」活動，網友看到後笑翻表示：「我覺得自動打開的帳篷又大又輕」、「請問浴缸要怎麼拆」、「流水席橘色桶子出動」、「桶子廠商或成最大贏家」。

臉書專頁《高雄點 Kaohsiung》近日發文表示，喜樂時代影城高雄總圖店將在12月3日正式開幕，當天上午11點至晚上8點只要購買2張電影票並加50元，自備容器可以爆米花裝到滿，引起大批網友討論該帶什麼容器去裝，「桶子廠商或成最大贏家」、「請問浴缸要怎麼拆」、「好險之前高麗菜籃子有留著」、「之前越南電影院就有這種活動」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有網友表示這個活動難的不是找容器，「最難的是找不到第二個人」，喜樂時代影城高雄總圖店的小編針對網友熱烈討論也說，「感謝大家熱烈的討論！但這裝的容器要搬到販賣部現場的，樂編一直在思考水塔是要怎麼搬。」

▲▼菠匠 Bochia新竹首店開幕。（圖／菠匠 Bochia提供）

▲菠匠 Bochia新竹首店開幕。（圖／菠匠 Bochia提供）

另外，以獨創脆皮雲朵菠蘿的全新烘焙品牌「菠匠 Bochia」，第二間門市落腳新竹享平方 Shown Square，即日起至12月5日前可享「脆皮雲朵波蘿買3送1」，凡任選3款脆皮雲朵菠蘿就送招牌脆菠菠1個，每日限量50名，至12月31日前則推出「買1送6」超值優惠，凡購買1盒特濃千層蛋塔或1盒脆皮雲朵菠蘿即可獲得「6項明星商品兌換券」1張，並於下次消費滿額即可兌換，兌換日期至2023年1月31日。

►小編私生活都在這

►一次12種口味任選！　新竹新開脆皮菠蘿店「買3送1」爽吃5天

►買6送3先衝！「聖誕節甜甜圈」來了　耶誕樹、熊熊造型Q爆
 

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
快訊／買麥當勞中千萬！　統一發票9、10月中獎完整清冊曝光
神預測！他運彩「花500中17萬」　三場賽事曝
正妹轉播世足「45秒曖昧喘息」　神祕男：太緊了換個方向
妹子持300張第一金「想改買台積電」！　網一面倒勸退
正妹YTR遭印度男當街強吻　直播狂喊「不要！」
快訊／泫雅爆劈腿！　Dawn怒回應了
明天開搶！　UNIQLO下殺66折

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航台北－宿霧首航！推「歐洲航點快閃優惠」輸折扣碼折1255元

石斑魚內外銷告捷「是否留任內閣」　陳吉仲重申：個人去留不重要

新手神預測！ 他運彩「花500中17萬」　網跪：太鬼了

婚後住婆家！男友媽列「9條媳婦法則」下馬威：討好我老公跟女兒

戶外放寬口罩防疫首日　雲林劍湖山世界「無罩遊客」超稀有

流感再添2重症！20多歲男「意識不清、語無倫次」染A流住進加護

花蓮慈濟醫院打造「無圍牆醫院」！看診、住院靠APP全搞定

「班班吃石斑」確定跳票！　陳吉仲：量能不足改「班班好食材」

耶誕城、戶外跨年僅「建議」戴口罩　王必勝：疫情若平緩不另做規定

高雄電影院慶開幕　電影票+50「爆米花裝到滿」

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

華航台北－宿霧首航！推「歐洲航點快閃優惠」輸折扣碼折1255元

石斑魚內外銷告捷「是否留任內閣」　陳吉仲重申：個人去留不重要

新手神預測！ 他運彩「花500中17萬」　網跪：太鬼了

婚後住婆家！男友媽列「9條媳婦法則」下馬威：討好我老公跟女兒

戶外放寬口罩防疫首日　雲林劍湖山世界「無罩遊客」超稀有

流感再添2重症！20多歲男「意識不清、語無倫次」染A流住進加護

花蓮慈濟醫院打造「無圍牆醫院」！看診、住院靠APP全搞定

「班班吃石斑」確定跳票！　陳吉仲：量能不足改「班班好食材」

耶誕城、戶外跨年僅「建議」戴口罩　王必勝：疫情若平緩不另做規定

高雄電影院慶開幕　電影票+50「爆米花裝到滿」

華航台北－宿霧首航！推「歐洲航點快閃優惠」輸折扣碼折1255元

快訊／21元買麥當勞幸運中千萬！　統一發票9、10月中獎完整清冊曝光

住在台北市哪一區「最方便」？　在地人答案一面倒：根本無敵

00713第二次季配息1.45元　年化配息率逾7%！

中信盃黑豹旗／高苑再見暴投　李致霖完封勝普門爭冠近一步

電信、科技業成幫兇　全民詐騙簡訊電話接不完！警怒：怎麼打詐

YT界廣末涼子來了！　警邀「金魚腦」化身俏女警...留意身體隱私

永豐餘新設「碳管理事業群」　延攬前能源局長葉惠青任負責人

竹縣首座5星級影城來了！竹北「享平方」12／3試營　12家餐飲一次看

基層貪污3600萬遭起訴　中油：10萬內小額採購案加強稽核

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

走在路上「大家仍戴口罩」！PTT狂轟政策　曝原因

蝦皮出狀況！用戶傻眼罵爆　官方急道歉

再爆「倪暄+2女」留宿陳晨威家　網傻：血流成河？

今最濕冷探16℃！　「東北季風」接力濕冷到下周三

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

賭世足爽賺67萬！他想領錢卻悲劇了

最硬教召「112年可查詢了」　他查沒事...2個月後崩潰

天雷勾動地火　4星座明年愛神降臨

虎航優惠機票今開賣！飛日本1699元起

更多熱門

相關新聞

高雄落單女注意！噁男尾隨女學生+環抱　

高雄落單女注意！噁男尾隨女學生+環抱　

高雄人注意！一名網友表示，昨晚經過林園清水巖，發現一名中年男子尾隨女學生，他趕緊報警才避免憾事。沒想到貼文一出，還有女網友表示，女兒也被他抱過，甚至尾隨到家裡，讓附近居民陷入恐慌。警方表示，已查出該名男子身分，並通知被害人到案說明，後續依法送辦。

獨／最暖急診女醫找到了！搶救阿北恢復心跳

獨／最暖急診女醫找到了！搶救阿北恢復心跳

義大世界999秒「立體繪」跨年煙火秀　模擬動畫曝光

義大世界999秒「立體繪」跨年煙火秀　模擬動畫曝光

女老師淪小三判賠50萬　續勾人夫再賠10萬

女老師淪小三判賠50萬　續勾人夫再賠10萬

高雄女愛車擦撞2小時後起火　車頭全燒毀

高雄女愛車擦撞2小時後起火　車頭全燒毀

關鍵字：

電影院爆米花高雄

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

等到了！超商「咖啡買7送7」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面