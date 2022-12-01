萌爆高鐵卡娜赫拉新品來了！　秒殺品「2.5萬彩繪車模型」開搶　

▲高鐵開賣卡娜赫拉新商品。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台南報導

萌度爆表的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」再攜手7-ELEVEN，即起開賣兩聯名點心「草莓牛奶棒」、「草莓蛋糕捲」外，也首推「卡娜赫拉彩繪列車模型」夢幻逸品，售價2.5萬，限量300組，下午2時開賣料將秒殺，據業界推估，卡娜赫拉商品累計已創下5千萬元業績。明年中高鐵擬再打造新版彩繪列車上路。

「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」再度重磅登場，這已是高鐵推出第4波卡娜赫拉商品，高鐵再度攜手7-ELEVEN，推出「草莓牛奶棒」，售價35元，為暢銷品「牛奶我最棒」延伸，添加台灣本土草莓果肉。「草莓蛋糕捲」售價39元，柔軟戚風蛋糕搭配草莓奶油霜及法國果泥草莓醬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高鐵開賣卡娜赫拉新商品。（圖／記者李姿慧攝）

兩款聯名點心在超過6500間7-ELEVEN門市販售，12/27前搭配CITY CAFE中杯美式或拿鐵，組合價優惠55元。

另人氣聯名瓶裝水持續與台塩海洋鹼性離子水合作，推出600ml包裝共4款新造型，並首度在家樂福、愛買、大潤發等量販店販售，每箱24瓶、售價600元。

此外，高鐵也祭出限量「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，每組售價2.5萬元，限量300組，今(12/1)日下午2時在東方模型店及PChome 24h購物開搶。

▲高鐵卡娜赫拉彩繪列車模型，售價2.5萬元。（圖／高鐵）

台灣高鐵公司營業處零售事業經理江碧珊表示，卡娜赫拉彩繪列車模型是依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台的珍藏版，限量3百組，鐵道迷對彩繪列車一直都有收藏聲音，目前所能做出300組售完後就不會再生產，預計今天消息放出後就會銷售完畢，PChome下午2點開賣，料下午2點半前就會賣完。

▲高鐵開賣卡娜赫拉新商品。（圖／記者李姿慧攝）

江碧珊表示表示，卡娜赫拉彩繪列車2019年底上路，塗裝列車至2020年10月12日卸下塗裝，但與卡娜赫拉合約至今年底，迄今已推出4波約30到40款商品，接下來還將有新一波商品推出將在明年中推出。

據高鐵透露，明年中過後，高鐵不排除再推出新版超萌卡娜赫拉彩繪列車上線，預期將再帶來新話題。