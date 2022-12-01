　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萌爆高鐵卡娜赫拉新品來了！　秒殺品「2.5萬彩繪車模型」開搶　

▲▼高鐵開賣卡娜赫拉新商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵開賣卡娜赫拉新商品。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台南報導

萌度爆表的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」再攜手7-ELEVEN，即起開賣兩聯名點心「草莓牛奶棒」、「草莓蛋糕捲」外，也首推「卡娜赫拉彩繪列車模型」夢幻逸品，售價2.5萬，限量300組，下午2時開賣料將秒殺，據業界推估，卡娜赫拉商品累計已創下5千萬元業績。明年中高鐵擬再打造新版彩繪列車上路。

「台灣高鐵x卡娜赫拉的小動物」再度重磅登場，這已是高鐵推出第4波卡娜赫拉商品，高鐵再度攜手7-ELEVEN，推出「草莓牛奶棒」，售價35元，為暢銷品「牛奶我最棒」延伸，添加台灣本土草莓果肉。「草莓蛋糕捲」售價39元，柔軟戚風蛋糕搭配草莓奶油霜及法國果泥草莓醬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼高鐵開賣卡娜赫拉新商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵開賣卡娜赫拉新商品。（圖／記者李姿慧攝）

兩款聯名點心在超過6500間7-ELEVEN門市販售，12/27前搭配CITY CAFE中杯美式或拿鐵，組合價優惠55元。

另人氣聯名瓶裝水持續與台塩海洋鹼性離子水合作，推出600ml包裝共4款新造型，並首度在家樂福、愛買、大潤發等量販店販售，每箱24瓶、售價600元。

此外，高鐵也祭出限量「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」彩繪列車模型，每組售價2.5萬元，限量300組，今(12/1)日下午2時在東方模型店及PChome 24h購物開搶。

▲▼高鐵卡娜赫拉新商品。（圖／高鐵）

▲高鐵卡娜赫拉彩繪列車模型，售價2.5萬元。（圖／高鐵）

台灣高鐵公司營業處零售事業經理江碧珊表示，卡娜赫拉彩繪列車模型是依據2019年11月首發的彩繪列車設計，使用車號TR34的模型，於日本生產完成來台的珍藏版，限量3百組，鐵道迷對彩繪列車一直都有收藏聲音，目前所能做出300組售完後就不會再生產，預計今天消息放出後就會銷售完畢，PChome下午2點開賣，料下午2點半前就會賣完。

▲▼高鐵開賣卡娜赫拉新商品。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵開賣卡娜赫拉新商品。（圖／記者李姿慧攝）

江碧珊表示表示，卡娜赫拉彩繪列車2019年底上路，塗裝列車至2020年10月12日卸下塗裝，但與卡娜赫拉合約至今年底，迄今已推出4波約30到40款商品，接下來還將有新一波商品推出將在明年中推出。

據高鐵透露，明年中過後，高鐵不排除再推出新版超萌卡娜赫拉彩繪列車上線，預期將再帶來新話題。

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
壽司郎吃4小時不付錢！　女挑3餐廳狂嗑8378元
麥當勞5折！　UberEats「12月優惠碼」快收
柯文哲轟國民2黨汙錢！點名1怪案　 阿根廷將奪冠？梅西踢出神
內閣改組第一槍　他辦公室爆已經清空
KID正妹妻孕肚照曝光！　「我生命裡不能沒有她」
苦等555天口罩卻不脫！　他曝「10字理由」萬人超有感
最硬教召開放查詢！　他一查收到通知書崩潰了
物業報價「12人員月薪62萬」　總幹事爽領70K！住戶一看吐
高雄今起狂增「16處科技執法」！　開抓位置曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵站戶外月台仍禁脫口罩　首日直擊！旅客口罩戴緊緊

走在路上「大家仍戴著口罩」！PTT狂轟政策　曝原因：做一半很鳥

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」1.4萬人超有感：太中肯

最硬教召「112年可查詢了」　他一查沒事...2個月後崩潰收通知書

校友暴動了！廠商捐出「絕版制服」　吳興國小校慶免費領

萌爆高鐵卡娜赫拉新品來了！　秒殺品「2.5萬彩繪車模型」開搶　

教部敗訴！國語日報非政府捐助法人　教長：了解後再因應

成大百人聲援「白紙運動」　手持蠟燭為烏魯木齊罹難者默哀

誇張！高中技藝競賽爆發誤用去年考題　教長坦承：蠻大錯誤

全台首見！義大世界999秒「立體繪」跨年煙火秀　模擬動畫曝光

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

高鐵站戶外月台仍禁脫口罩　首日直擊！旅客口罩戴緊緊

走在路上「大家仍戴著口罩」！PTT狂轟政策　曝原因：做一半很鳥

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」1.4萬人超有感：太中肯

最硬教召「112年可查詢了」　他一查沒事...2個月後崩潰收通知書

校友暴動了！廠商捐出「絕版制服」　吳興國小校慶免費領

萌爆高鐵卡娜赫拉新品來了！　秒殺品「2.5萬彩繪車模型」開搶　

教部敗訴！國語日報非政府捐助法人　教長：了解後再因應

成大百人聲援「白紙運動」　手持蠟燭為烏魯木齊罹難者默哀

誇張！高中技藝競賽爆發誤用去年考題　教長坦承：蠻大錯誤

全台首見！義大世界999秒「立體繪」跨年煙火秀　模擬動畫曝光

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

閨蜜約起來！北市「7家飯店玩樂提案」隱藏版浴缸房、摩鐵開趴

民宅發現5歲女童藏木箱中「水泥封屍」　被媽當床頭櫃用4個月

前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」：我親眼看過活的外星人

風・Luxury／提醒約會時間夠浪漫了　積家工藝錶加碼藏美好寓意

超商雙雄搶攻口罩解封商機　統一超、全家「買一送一」好康吸客

推展商船、國艦與離岸風電　台船下半年招93名新人、起薪4.5K

台積電股價重返500元大關　含積ETF專家喊買！

民進黨「偷來屏東縣長」？國民黨曝「計票瑕疵片」　要求重新驗票

新營醫院北門分院整建為長照中心工程　榮獲中央公共工程金質獎

生活熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

今最濕冷探16℃！　「東北季風」接力濕冷到下周三

賭世足爽賺67萬！他想領錢卻悲劇了

天雷勾動地火　4星座明年愛神降臨

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

從「4種握拳方式」秒測真實性格！網驚喊：太準了

虎航優惠機票今開賣！飛日本1699元起

小孩子才選擇！愛情事業兩得意TOP4星座

今起戶外脫口罩！「校園、雙鐵8場所」規定一次看

被私訊威脅　史書華：高嘉瑜弄出來的支持者

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

更多熱門

相關新聞

高鐵站戶外月台仍禁脫口罩　首日直擊！旅客口罩戴緊緊

高鐵站戶外月台仍禁脫口罩　首日直擊！旅客口罩戴緊緊

指揮中心鬆綁口罩措施，12月1日起取消室外佩戴口罩規定，不過民眾搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩，即便是在雙鐵戶外通風車站月台，仍要全程佩戴，今上路首日，《東森新媒體ETtoday》記者直擊高鐵台南站戶外月台，旅客不但全都配合戴口罩措施，旅客更表示，不只戶外月台，即便出車站在室外仍會戴。

今起戶外脫口罩！「校園、雙鐵8場所」規定一次看

今起戶外脫口罩！「校園、雙鐵8場所」規定一次看

明天起室外免戴口罩！雙鐵指引出爐　「車站戶外月台仍要戴」

明天起室外免戴口罩！雙鐵指引出爐　「車站戶外月台仍要戴」

元旦3天連假手刀搶票！高鐵加開114班列車　12/2開搶

元旦3天連假手刀搶票！高鐵加開114班列車　12/2開搶

無記名悠遊卡搭高鐵建置要上億　明年3月先推「手機購自由座車票」

無記名悠遊卡搭高鐵建置要上億　明年3月先推「手機購自由座車票」

關鍵字：

高鐵卡娜赫拉彩繪模型車商品

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

等到了！超商「咖啡買7送7」

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面