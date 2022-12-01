高鐵站戶外月台仍禁脫口罩　首日直擊！旅客口罩戴緊緊

▲高鐵戶外月台仍禁脫口罩，旅客今口罩戴緊緊。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台南報導

指揮中心鬆綁口罩措施，12月1日起取消室外佩戴口罩規定，不過民眾搭乘大眾運輸交通工具仍須佩戴口罩，即便是在雙鐵戶外通風車站月台，仍要全程佩戴，今上路首日，《東森新媒體ETtoday》記者直擊高鐵台南站戶外月台，旅客不但全都配合戴口罩措施，旅客更表示，不只戶外月台，即便出車站在室外仍會戴。

指揮中心日前宣布，自今天12月1日起，室外空間及場所全面取消全程戴口罩的規定，但進入室內空間與場所，包括大眾交通工具內部空間，仍維持全程佩戴口罩規定。不過即便雙鐵部分車站為戶外通風月台，不過台鐵和高鐵仍規定只要進入車站就須全程佩戴口罩至出站，也包括戶外月台。

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相關新制今上路首日，《東森新媒體ETtoday》記者直擊高鐵台南站戶外月台，旅客不管是在月台等候列車，或是自高鐵列車下車，全都配合佩戴口罩，據高鐵了解，今全台車站並特殊情況。

▲高鐵戶外月台禁脫口罩，旅客口罩戴緊緊。（圖／記者李姿慧攝）

在高鐵台南站旅客古小姐受訪時表示，對於高鐵戶外月台仍要佩戴口罩規定，她可以接受，其實戶外脫口罩新制剛開始開放，大家還是會觀望一下，仍會擔心，因此不只是在高鐵月台會配合戴口罩，即便出車站或是在外面戶外，她依舊還是會戴口罩，因為初期還是會擔心。

旅客薛小姐則表示，高鐵和台鐵這樣考量沒有不好，因為月台人比較多，即便是在戶外且通風，戴口罩會比較有保護。