校友暴動了！廠商捐出「絕版制服」　吳興國小校慶免費領

▲吳興國小請來學校女老師充當模特兒拍宣傳照。（圖／台北市吳興國小提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市吳興國小雖然早已取消穿制服規定，但藍色格紋襯衫和百褶裙，仍是許多校友心中的「經典款」，早期承接制服製作的廠商，日前把堆積倉庫多年的吳興國小制服轉贈學校，學校決定把這批「壓箱寶」開放給校友免費索取，也讓本周六（3日）登場的校慶，未演先轟動，已經有不少校友準備開搶。

吳興國小校長陳靜宜表示，學校已經取消穿制服十多年，目前只有體育課需穿著學校的運動服，其餘時間學生穿便服上學，日前接獲以前承接制服的廠商通知，倉庫裡還存放三百多套、三十多年前製作的藍色制服和黃色運動服，棄之可惜，所以轉贈給學校。

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陳靜宜說，這批絕版制服，至少已經有三十多年歷史，也是吳興國小有制服以來，最後一批末代制服，推估當時的校友現在約三十多歲到四十多歲之間，為了「打廣告」號召校友回來索取，還請校內女老師和學生充當模特兒，拍下制服和運動服宣傳照，沒想到意外在臉書社團「信義區三兩事」掀起討論話題。

▲吳興國小學生充當模特兒拍絕版制服宣傳照。（圖／台北市吳興國小提供）

「信義區三兩事」版主替校方ＰＯ文，歡迎學生、校友在校慶當天免費領取，吸引許多校友留言：「好懷念喔，那個吊帶每次都一直滑掉」、「很懷念有制服的那年代」、「有沒有大人的，好想穿喲」、「天啊好懷念喔！原來現在已經不用穿制服了」、「資深校友想要運動服」。

陳靜宜說，周六校慶也是疫情以來，首度開放校友、學生親友等校外人士入校參加，當天由家長會設置絕版制服索取攤位，早上8時15分起可到校領取，數量有限，送完為止，但雖然口罩禁令鬆綁，因屬大型集會，還是呼籲當天入校民眾佩戴口罩。