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中華醫大54週年校慶　冠蓋雲集送祝福

▲中華醫事科技大學舉行創校54週年校慶典禮，孫逸民校長頒發2022年傑出校友當選證書給11位傑出校友當選人，專技高考狀元及優秀學生獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學舉行創校54週年校慶典禮，孫逸民校長頒發2022年傑出校友當選證書給11位傑出校友當選人，專技高考狀元及優秀學生獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學6日舉行創校54週年校慶典禮，孫逸民校長頒發2022年傑出校友當選證書給愛爾麗醫療集團創辦人劉貞華等11位傑出校友當選人，表彰他們的卓越成就榮耀母校。

▲中華醫事科技大學舉行創校54週年校慶典禮，孫逸民校長頒發2022年傑出校友當選證書給11位傑出校友當選人，專技高考狀元及優秀學生獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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今年國家專技高考華醫連出護理師和醫檢師雙狀元，並有多人考進前10名，校慶典禮上各獲頒10萬元等不同獎勵金，以表彰學生的優異表現，期勉能成為全校的模範，讓國考狀元年年不間斷。

中華醫大創校54週年校慶典禮上午9時在學校演藝廳舉行，蔡英文總統和賴清德副總統各以賀電送來祝福，蔡總統期許華醫秉育才道遠意旨，提供創業多元面向優化實作場域培植、尋求高教未來發展共為邁入國際頂尖科大而努力；賴副總統肯定華醫貫徹校訓精義、聚焦數位科技範疇，深耕智慧雲端研究加速產學合作技轉的績效。

▲中華醫事科技大學舉行創校54週年校慶典禮，孫逸民校長頒發2022年傑出校友當選證書給11位傑出校友當選人，專技高考狀元及優秀學生獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校慶典禮上由孫逸民校長頒發2022年傑出校友當選證書及「華醫之光」獎座，當選人有劉貞華、郭靜娟、劉榮華、張賴軒、曾深根、黃桂香、吳美華、陳忠慧、王淑貞、李漢湖、荊元燕等11人，另也頒發張冠群、陳濰君、蔣文清等3位年輕有為的校友「華醫新銳」獎座肯定。11位傑出校友當選人畢業自不同年代及科系，在各行各業卓然有成，事業遍及海內外，孫逸民校長為每位傑出校友披掛彩帶，讚揚他們是學弟妹學習的榜樣，更是中華醫大之光。

孫逸民校長致詞時除歡迎各界貴賓及校友出席校慶典禮盛會，也分享近年中華醫大的辦學成果及師生優異的表現，包括111年考選部全國專技人員高考，護理系和醫學檢驗生物技術系的應屆畢業生蘇豈玉、紀柔希，分別在護理師和醫檢師拿下全國第一名的好成績，創下同年同校兩位專技高考狀元紀錄。此外，視光系應屆畢業生在驗光師專技高考全國前30名中，囊括了三分之一。

▲中華醫事科技大學舉行創校54週年校慶典禮，孫逸民校長頒發2022年傑出校友當選證書給11位傑出校友當選人，專技高考狀元及優秀學生獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

孫逸民校長表示，除了專技高考表現亮眼，今年全國大專校院運動會中華醫大的比賽成績總排名技專校院第一名，食營系學生陳嫚琪和王琇怡合力研發的「剝椒雞塔香米穀麵」，不但獲得2021非米不可全國創意米食料理總冠軍，還在全國知名連鎖便利商店上架販售成為國民美食。2022全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展，製藥系周芳鈺、楊姿宸、陳君宇3位同學，以「嬰幼兒、年長者服藥及吞嚥輔助凝膠之研發-寶護凝」，在全國1284件參賽作品中，榮獲家政餐旅食品群全國第一名，足見中華醫大學子多才多藝、德智體群兼具，堪稱華醫出品、品質保證，值得每位華醫人引以為傲。

鄭啟瑞董事長、立法委員王定宇、台南市勞工局長王鑫基、華醫全國校友總會會長盧世乾等貴賓受邀致詞，盛讚中華醫大辦學成效有目共睹，為國家社會培育無數英才，學生和校友的傑出表現就是最好的說明，除了向每位受獎人祝賀，也期許未來在高教領域創造更輝煌的成果。前校長林壽宏、林金鵬及台南市各級學校代表亦出席祝福。

校慶典禮上也致贈感謝狀給愛爾麗醫療集團創辦人劉貞華，感謝她帶領集團慷慨解囊捐助母校大專運動會校長選手服及加菜金、捐款200萬元作為弱勢學生助學金讓經濟弱勢的學弟妹可以安心就學，義行善舉澤被華醫學子。

▲中華醫事科技大學舉行創校54週年校慶典禮，孫逸民校長頒發2022年傑出校友當選證書給11位傑出校友當選人，專技高考狀元及優秀學生獎勵金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外，以陳東河榮譽董事長成立的勤學獎金，每年提供20萬元獎勵表現優秀的學生，共有食品營養科鄭芷羚等20位同學獲得，由陳智文董事代表頒發。技職國考成績傑出獎勵金，頒發護理師、醫檢師、驗光師等榜首及前10名蘇豈玉、紀柔希等6人10萬至1萬元不等獎金。頒發服務滿10年至40年績優教職員，計有陳貞吟等31人獲獎。頒發教師評鑑教學、研究、服務績優教師獎，計有殷立德等18人獲獎。

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