鬆綁首日！「室外脫室內戴」好麻煩　多數學童仍戴口罩上學

▲口罩禁令鬆綁首日，多數北市國小學童仍戴口罩上學。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，今（1日）起鬆綁口罩禁令，室外不必全程佩戴口罩，室內有條件可脫下口罩。不過，口罩禁令鬆綁首日，多數國小學童仍戴口罩上學，許多家長說，雖然室外可以脫下口罩，但室內還是要戴，戴戴脫脫太麻煩，也怕孩子弄丟口罩，還是直接戴口罩上學比較方便。

記者今（1日）早上實際前往台北市博愛國小採訪，發現超過9成以上學童均戴著口罩步行上學，只有零星幾位學童，步行上學途中，把口罩拉至下巴，享受短暫的自由呼吸，也只有少數家長沒戴口罩。

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博愛國小二年級陳姓家長說，口罩已經戴這麼久了，早就習慣了，而進教室也要戴口罩，戴戴脫脫反而麻煩，加上現在是秋冬季節，溫差變化大，也是流感盛行時節，戴口罩也可以多一些保護。

台北市和平國小校長黃志順說，今天在校門口觀察，有超過8成以上學生仍戴口罩上學，可能父母跟孩子早就習慣了，加上天氣突然轉涼，戴口罩也比較保暖，而且新制上路才第一天，可能多數家長也還在觀望。他說，樂見口罩逐漸鬆綁，但因室外脫、室內戴，可能會有很多學生弄丟口罩，會提醒家長在孩子的書包多放些備用口罩。

據教育部公布，各級學校校園從12月1日起執行口罩新制，以教室跟教室外區隔，調整為室外空間（室外場所）取消應全程戴口罩，但室內空間（室內場所）維持應全程佩戴，若屬「致詞、演講、講課、拍攝個人/團體照或進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類之課程及教學活動」等時，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

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