快訊／校園口罩令解禁！教室外全脫　室內吹奏課可不戴

▲教育部宣布校園口罩令本周四起解禁，教室外可不戴口罩。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

指揮中心昨（28日）宣布從12/1起「室外口罩」令解除，外界也關心校園如何鬆綁，教育部長潘文忠今（29日）表示，正在修訂校園防疫規範，若以校園為例，會以教室跟教室以外做一些基本區隔，教育部也在傍晚宣布，本周四（1日）起，調整為室外空間（室外場所）取消應全程佩戴口罩，室內維持應全程佩戴口罩，但若是致詞、演講等活動，或進行運動、歌唱、舞蹈類之課程及教學活動等時，可以不戴口罩，但課程開始前及結束後仍須佩戴口罩。

因應疫情趨緩，指揮中心昨宣布多項解封政策，其中，自12／1起，取消全部室外空間、室外場所，應全程戴口罩的規定，但歲末、跨年大型室外活動口罩規定，則視近期疫情變化另行研議。

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而潘文忠今天下午則表示，目前就正在研擬修正相關指引，會在這一兩天盡快完成，再就給學校參考，主要變革是針對戶外部分，以校園為例，會以教室跟教室以外來作為新制度區隔，預計12月1日同步上路。

教育部也在稍早公布12月1日起放寬進入校園佩戴口罩防疫措施，教育部指出，配合指揮中心昨天公布放寬戴口罩等防疫措，教育部也同步調整，在進入各級學校校園，從12月1日起執行新措施，調整為室外空間（室外場所)）取消應全程佩戴口罩，但室內空間（室內場所）維持應全程佩戴口罩，若屬致詞、演講、講課、拍攝個人/團體照或進行運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類之課程及教學活動等時，可以不戴口罩，但於課程開始前及結束後，仍須佩戴口罩。

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