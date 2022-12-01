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獨／屏東再爆選務疏失！村長票數錯植　「小輸9票變慘敗」村民罵翻

▲▼屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯置，「高票落敗變大輸101票」。（圖／爆料民眾周小姐提供）

▲屏東重大選務疏失，2位村長候選人票數被錯置。（圖／爆料民眾周小姐提供）

記者賴文萱／屏東報導

九合一大選已經落幕，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑有計票不公的情況，而同樣在屏東縣的枋山鄉隔天再爆村長選舉計票錯誤的重大選務疏失。有民眾向《ETtoday新聞雲》爆料指出，枋山村長選舉，鄉公所的投開票報告單上，竟將其中一處投開票所2位村長候選人的票數錯置，導致2號徐明和，原本只以9票落敗，最後卻變成大輸101票，雖不影響結果，但實在太離譜！

▲▼屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯置，「高票落敗變大輸101票」。（圖／爆料民眾周小姐提供）

▲對比投開票現場數據，最終被送上去的投開票報告單，竟將2位候選人票數錯置。（圖／爆料民眾周小姐提供）

爆料民眾周小姐指出，枋山村長選舉只有2個投開票所641、642，他們當天都有全程觀看開票過程，發生票數錯植狀況的是641投開票所。從民眾提供的照片可見，當天開票時，現場顯示的票數是1號何正光210票，2號徐明和256票；但事後鄉公所的投開票報告單上，卻把兩人的票數錯植，然後送給屏東縣選委會，導致中選會最後的票數統計，也是一樣的錯誤數字。

周小姐氣憤說，2號徐明和原本只以9票落敗，因為票數填錯，卻變成大輸101票，雖然並不影響村長選舉結果，但整個過程真的是太離譜了！

正確版本：徐輸9票
1號何正光：210+192=402
2號徐明和：256+137=393

錯誤版本：徐輸101票
1號何正光：256+192=448
2號徐明和：210+137=347

▲▼屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯置，「高票落敗變大輸101票」。（圖／爆料民眾周小姐提供）

▲▼枋山村長候選人票數被錯置，最終中選會網站公告，他高票落敗變「慘輸101票」。（圖／爆料民眾周小姐提供）

▲▼屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯置，「高票落敗變大輸101票」。（圖／爆料民眾周小姐提供）

周小姐還原當晚狀況說，當天開完票就知道輸了，但他們其實是高票落選，結果上選委會網站最終確認時，竟然發現票數直接被反過來，隔天追查才發現是鄉公所登記錯誤。

▲▼屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯置，「高票落敗變大輸101票」。（圖／爆料民眾周小姐提供）

▲▼枋山村長選舉，另一個642投開票所數據沒問題。（圖／爆料民眾周小姐提供）

▲▼屏東爆重大選務疏失！村長票數被錯置，「高票落敗變大輸101票」。（圖／爆料民眾周小姐提供）

事後周小姐反應給鄉公所人員，她說，雖然鄉公所承認錯誤，但推說已經送給選委會，數字已經在網路公開，所以沒辦法改了，也沒有為此道歉，鄉公所的回應讓她相當傻眼，她認為，結果雖然輸了，可是應該要修正為正確的數據，「這是選舉，如果這樣隨便，何必選呢？大家自己隨便加一加就好，真的很誇張！」

對此，屏東縣選委會表示，將重新確認2個投開票所票數狀況，雖不影響最終當選結果，但若數字真的錯植，按照正常程序將會更正回來，事後也會去追究該投開票所主任管理員、主任監察員責任。

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