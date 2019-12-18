屏東縣立委抽籤號次出爐　蔣月惠6度參選抽中4號

▲屏東縣2020年立委選舉，18日抽籤號次出爐。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

18日是2020年立委選舉號次抽籤，也代表競選活動正式開跑，屏東縣選委會今天熱鬧滾滾，各參選人在支持者擁簇下到選委會抽籤，懇求鄉親支持，給服務機會。抽籤結果，第一選區由國民黨籍葉壽山抽中1號，第二選區籤王則為最後一位抽籤的鄭朝明抽中1號。而過去6度參選4次抽中籤王的蔣月惠，這次抽中4號。

屏東縣第一選區各參選人抽中號次，分別是1號葉壽山（中國國民黨）、2號鍾佳濱（民主進步黨）、3號黃冬輝（無）、4號蔣月惠（無）、5號秦鴻明（無）、6號潘偉龍（一邊一國行動黨）。

屏東縣第二選區1號鄭朝明（無）、2號周佳琪（中國國民黨）、3號蘇震清（無）、4號何秋葺（台灣工黨）、5號何麗莉（中華統一促進黨）、6號姚宗翰（無）、7號鄭文龍（國會政黨聯盟）、8號張怡（無）、9號馮家芸（台澎黨）。

這次立委改選，由於人數減少，屏東縣區域立委從3席減為2席，兩個選區有高達16人登記，形成參選大爆炸，經過中選會審查，除第一選舉區翁啟峯資格不符外，其餘候選人均通過審查，呈現第一選區6搶1、第二選區9搶1局面，競爭相當激烈。

抽籤結束，各候選人分別在支持者陪伴下，或以車隊遊行、或以150公里直排輪遊行、徒步等方式，正式展開活動。

是第七屆實施單一選區兩票制以來，屏東立委選戰最激烈的一次，經過中選會審查，除第一選舉區翁啟峯資格不符外，其餘候選人均通過審查，呈現第一選區6搶1、第二選區9搶1局面。

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