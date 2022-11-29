「9妻男模」離婚了！每天按表操課沒用… 4老婆「因鄰居」離開他

▲巴西男模烏索一夕暴紅。（圖／翻攝arthurourso IG）

圖文／CTWANT

巴西「9妻男模」烏索（Arthur O Urso）去年因狂娶8名火辣側室一夕爆紅，未料天上人間般生活才過1年，就有4位老婆決定離他而去，更令眾人跌破的眼鏡是，這4人離婚的原因居然跟「鄰居」有關！

據《太陽報》報導，反一夫一妻制的烏索在迎娶合法妻子卡扎基（Luana Kazaki）後，於2021年舉辦「集體婚禮」，在聖保羅教堂和8名女子完成終身大事，一舉躍上全球媒體版面。烏索隨後也公開他的「床事班表」和親手設計的「自由愛大廈」愛巢，推廣開放式關係，可惜其中一位妻子阿加莎（Agatha）後來因無法獨佔丈夫而離開，

▲烏索宣布與其中4名妻子離婚。（圖／翻攝自烏索IG）

且即便是相對性開放的巴西，也不是所有人都能接受烏索的生活方式，尤其社區對烏索8妻的反彈之大，甚至有鄰居以噴漆在牆上塗寫「滾開！魔鬼之家」，讓烏索和妻子們陷入不安，進而導致他們陷入爭執，最後有4人在「紙婚」後不久決定與烏索離婚。

▲烏索去年一次迎娶8名女子。（圖／翻攝自arthurourso IG）

烏索對此表示，這就是他心目中自由戀愛的樣貌，「說出自己的感受，尊重每個人的自由，清楚什麼時候該結束，我們沒有壓力、沒有僵局，平靜的結束關係」，並樂觀表示未來可能會再迎娶新的伴侶，「我家的大床還需要人」。

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