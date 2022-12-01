快訊／警察監視器覆議案沒過　柯文哲怒轟：國、民2黨聯合汙錢！

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市政府日前向議會提出警察局設置錄影監視器預算但書的覆議案，但11月28日遭議會直接否決，大會只花1分鐘就通過原決議，打臉柯市府。市長柯文哲1日召開記者會，怒轟「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨已經聯合起來汙錢了，國家可以這樣幹嗎？」

北市議會上月通過明年度警察局規畫4.61億元設置錄影監視器預算，但議會但書內容是112年警察局設置的錄影監視器，為維護影像品質，符合治安需求，除有3M頻寬需求者，可新增200萬畫素攝影機外，如規畫使用2M頻寬者，則應改為增設100萬畫素攝影機，才能動支預算。台北市長柯文哲認為窒礙難行，提出覆議案，誰知遭議會否決。

柯文哲說，社會還是要有是非對錯，台北市警察局有1.4萬多支攝影機，攝影機的運作還有後面的傳輸系統，目前攝影機主流是200萬畫素，後面傳輸系統有2M、3M，「現在200萬畫素85%攝影機用2M就好，目前都沒有看到遲滯的狀態」。

「這案子過去議會就有動作，為此，我還下令警察局新裝的攝影機要觀察。」柯文哲說，85%用2M就可以，用更寬鬆標準甚至95%都可以，他還特別找ICT專家確認。最後結論就是折衷，攝影機買了，如果可以2M就2M，真的要3M就3M。

接著柯文哲很不滿的表示，結果議會下但書，說2M只能用100萬畫素，這但書就是要逼迫你用3M，問題是用3M，「明年新增的攝影機一年傳輸費用要多8600萬，這是1年，攝影機是要連續用10年，等於要8.6億」。

柯文哲說，這當時在議會要政黨協商，回台北市政府會逐條審查。我當時就看到，這條當初講過了，為什麼要逼迫我用3M？所以我提出覆議，因為在選舉期間，我還把覆議時間往後延，讓議會可以開臨時會。

「我柯文哲還沒下台，國民黨、民進黨已經聯合起來汙錢了，國家可以這樣幹嗎？」柯文哲說，知道程序已經走完了，因此今天直接訴諸民意，不允許財團勾結議會，詐取國家的錢。