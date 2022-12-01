不給錢就刁難！小員工收賄21年貪3300萬　中油「地下處長」下場曝

▲基隆地檢查獲一起中油員工長期收取高額回扣的貪瀆案。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



中油石門供油中心負責採購業務的張姓男子，涉嫌利用職務之便收受廠商賄賂長達21年，不法所得高達3328萬2716元，涉犯貪污治罪條，廠商共同浮報數量及價額，則分別獲取54萬餘元、46萬餘元及162萬餘元之不法所得。基隆地檢署今(1日)偵結，將張及廠商共6人起訴，並聲請沒收不法所得約3600萬元。

張男在石門供油中心任職長達21年，負責油罐車、氣槽車維修保養標案之採購、經辦、驗收及核銷等業務，見採購金額龐大，有利可圖，乃心起貪念，向廠商要求以當月撥款金額百分之10至24不等之成數作為賄賂及回扣數額，若不願意配合，張男則以合約條款刁難或揚言來年更換廠商，使廠商不得不就範，同意張男索賄要求。

▲以副廠零件充作原廠零件之單據。（圖／記者郭世賢翻攝）

張男索賄後甚至會要求廠商，洽公時直接把錢放進他辦公室的包包內，得逞後張男食髓知味，見該中心維修零件之更替、汰換程序，未建立實質查核標準作業流程之漏洞，有機可趁，又浮報車體常用零件數量，甚至以副廠零件充當原廠零件而浮報零件價額。由於張長年向廠商索賄，被害廠商有苦說不出，甚至稱他「地下處長」。

根據檢察官調查，張男索賄、收取回扣及浮報等犯行長達21年，總計不法所得高達3328萬2716元，廠商共同浮報數量及價額，則分別獲取54萬餘元、46萬餘元及162萬餘元之不法所得。

▲於張男住處扣得裝有3萬元賄款之現金袋。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆地檢署介入調查後，於2022年7月底查獲雙方收受回扣之影像，搜索張男等人住處、辦公室及公司，並扣得手寫賄款及浮報金額筆記影本等證物，在聲押張男後再發動第二、第三波搜索，搜索廠商公司及住處。

基隆地檢署表示，張男為基層公務員，竟可長期營私舞弊，上下其手長達20餘年，不法所得多達3328萬元，已重創公務員廉潔形象，其所屬機關猶渾然不知，顯見內稽內控機制有精進改善必要。呼籲國營事業應適時檢討內部控制、監督及稽核制度之有效性，員工輪調機制之落實，以避免舞弊情事再次發生。

▲廠商每月將賄款及回扣置於張男指定的辦公室包包內(紅圈)。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲張男要求就混充部分之預算需加以控制，避免犯行暴光。（圖／記者郭世賢翻攝）