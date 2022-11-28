台東「土樓警所」讓學童驚艷　宣導效果十足

▲「土樓警所」讓參訪的仁愛國小師生驚艷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東市仁愛國小師生約30人，於28日至關山警察分局錦安派出所參訪，當學童看到眼前的「土樓警所」，都不禁歡欣鼓舞的說「好酷唷」！警員向學童接說明派出所為何要做成土樓造型，接著介紹警用裝備及汽(機)車，還有實施反毒、交通安全及如何自我保護等宣導。最後再以有獎徵答與學童互動，達到寓教於樂的最佳效果。

台東縣警察局關山分局錦安派出所位處於池上鄉熱門的197縣道旅遊動線上，故於民國58年將老舊不符使用的警所拆除，於102年重建。該新建警所外觀結合當地「客家民族」文化，打造為「土樓造型」，完工落成的警所，好看又有文化底蘊，完全沒有一點「衙門味」。伴隨著近年來「金城武樹」與「伯朗大道」的爆紅，該「土樓警所」儼然已成為地方旅遊另類的拍照打卡新景點。

台東市仁愛國小的30多名參訪師生驚豔，直說「好酷唷」！員警向學童們說明警所為何要以土樓造型興建的由來，只見學童們個個都聚精會神的聽講，之後介紹警用汽(機)車、防彈背心、頭盔、指揮棒、手槍及手銬等等使用時機，再搭配有獎徵答，深植學童們的守法觀念。就在歡樂輕鬆的氣氛中，學童們完成此生難忘的「土樓警所」參訪之旅。