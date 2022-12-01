缺錢吸毒！通緝犯持刀架脖搶超商　警民合作逮人…狼狽上銬

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗縣造橋鄉11月30日清晨6時許發生搶案，一名王姓通緝犯進入超商偷竊一把美工刀後，持刀架脖脅迫店員打開收銀機拿錢，另名店員見狀立刻報警，所幸現場未有人受傷，警方獲報到場後將王嫌依強盜罪送辦。

▲毒品通緝犯缺錢花用，持美工刀進超商搶劫。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）



竹南分局說明，王嫌於凌晨6時許進入超商，拿走販售的美工刀，並待其他顧客離去後，至櫃台假意購買香菸，見店員遲遲未打開收銀機，王嫌直接跨越櫃台，將美工刀架在店員脖子上，強迫其打開收銀機。

▲最終在警民合作壓制下，嫌犯順利被上銬。



當時另名店員正進店準備上班，見狀立即報警呼救，人剛好在附近的造橋義警分隊分隊長廖義勇聽聞呼救聲，立即前往超商協助，待警方到場後，聯合其他民眾制伏，所幸現場無人受傷。全案訊後將王嫌依強盜罪，移送臺灣苗栗地方檢察署，並建請檢察官向法院聲請羈押。

初步調查，王嫌為毒品通緝犯，疑似毒癮發作缺錢花用，才會持刀行搶，竹南警察分局呼籲，吸食毒品不僅造成個人生理及心理危害，甚至衍生出危害社會之治安問題，對家庭與社會都是沉重的負擔，切勿因一時好奇或逃避壓力而染上毒品，請珍惜生命，拒絕毒品誘惑。