只有今天！超商「中杯拿鐵買3送3」　還能寄杯、冷熱互換

▲全家限時咖啡優惠快收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

開囤了！全家今（1）日祭出限時1天「中杯拿鐵買3送3」優惠，且開放寄杯、冷熱互換，全台限量20萬組，提醒須透過APP隨買跨店取購買及使用指定電子支付才能享優惠；另，7-11今日也於APP推「精品美式／拿鐵同品項買7送7」好康，通通要把握機會喝。

全家今（1）日上午10時起於APP隨買跨店取祭出限時1天「Let's Cafe中杯經典拿鐵買3送3」，限量20萬組，每人限購1組，且開放寄杯、冷熱互換，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，咖啡則須在2023年3月31日前兌換完畢。

▲7-11 CITY PRIMA精品美式、拿鐵買7送7。

另，7-11OPENPOINT行動隨時取今（1）日也有「CITY PRIMA精品美式／拿鐵同品項買7送7」優惠，且開放冰熱任選，各限量5萬組，每人限購2組、僅開放線上支付，兌換期限至2023年3月31日止，數量有限、售完為止。

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