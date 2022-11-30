轟柯文哲出訪日本當「畢業旅行」　王鴻薇：拚完選舉才想到拚觀光？

▲柯文哲將於12月1日至3日以「市政交流」出訪日本沖繩。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市長柯文哲的任期剩不到一個月，即便任期在即，柯文哲仍將於12月1日至3日以「市政交流」出訪日本沖繩。對此，國民黨市議員王鴻薇30日在臉書痛批，「台北市螺絲掉滿地還敢畢業旅行，柯文哲交接處理好了嗎？」

王鴻薇批評，任期剩下不到一個月，台北市府卻荒腔走板，禮拜一還上演史上最荒謬的覆議案，「柯文哲到底在幹什麼？聽說現在柯文哲還直接出國去沖繩玩，當做自己畢業旅行了嗎？交接做好了嗎？」

針對覆議案，王鴻薇痛批，在選舉最後關頭，柯市府突然對全體議員下戰書，要求覆議監視器預算但書案。覆議是何等大事，在民主制度下，行政部門提覆議未通過，應該是下台以負政治責任，結果柯文哲當兒戲，開議當天竟然沒有一個議員表達同意覆議案，「連你民眾黨的市黨部主委在現場都未提出異議」，這個覆議被否決後傳出柯文哲震怒，「請問柯文哲『你在震怒個X』，你自己都不重視，你黨部主委都不提異議，痛罵副市長和警察局長耍什麼官威？」她認為，不就是柯市府最後階段已淪為競選總部，對於覆議案態度過於兒戲。

針對出訪日本，王鴻薇指出，交棒失利的柯文哲任期不到一個月，眼看卸任在即，竟將在12月1日至3日以「市政交流」之名出訪日本沖繩，「根本就是畢業旅行」，她表示，其實要畢業旅行也不是不行，但竟然巧立「拚台北觀光」名目，她不禁質問，「之前拚選舉，現在想起來要拚觀光了？」

王鴻薇最後提到，民眾黨這次選舉雖然攻下新竹市，但議員席次並不亮眼，連台北市都因為輔選失利，未能挾柯文哲之勢拿下一區一席，選後又大走鐘，她直言，「柯文哲再不振作，即使想角逐2024也未必能得償所願。」