收賄60萬！北市殯葬處官員再爆「200萬不明財產」　2度聲押終獲准

▲前台北市殯葬處副處長王文秀（右）涉嫌收賄，又被查出200萬元財產來源不明。（資料照／記者黃哲民攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市政府殯葬處副處長王文秀3月間才因涉嫌圖利廠商，遭檢察官聲押禁見，結果被法院裁定交保，專案小組持續追查，發現王女另外曾向停車場與納骨塔業者收賄共約60萬元，期間王女戶頭還憑空多出200萬元財產來源不明，台北地檢署19日二度發動搜索約談後，依違反《貪污治罪條例》有串證之虞再次聲押禁見，法官30日傍晚裁准。

廉政署獲報，現已調職台北市文山區主任秘書的王文秀，涉嫌在2020年到2021年間，將殯儀館的「奠祭禮廳佈置」、「電子輓聯設備」等採購資訊洩漏給特定廠商，護航廠商取得標案，檢察官3月指揮廉政署展開搜索約談後，向法院聲請羈押王文秀，極力否認犯行的王文秀最後被法院裁定60萬元交保，她離開法院時，還對採訪媒體表示自己是無辜的。

不過，專案小組根據首波行動中扣得的手機，分析發現王文秀另外在經手北市二殯停車場標案時，疑似2度透過白手套收取泰翔公司的業者賄賂，另外，寶相閣公司申請興建生命紀念館時，因緊鄰道路寬度不足等問題卡關，也涉嫌以現金行賄、希望王女協助解決審核問題，但最後生命紀念館案申請案遭否准。

▲涉嫌行賄的業者陳永傑被檢察官諭令20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢廉懷疑，王文秀在停車場、生命紀念館2案共分3次收取約60萬元賄賂，29日發動對相關業者辦公處所等17處展開搜索，赫然又發現王女的戶頭內有約200萬元，與公務員收入不相當的資金，可能涉及更多貪瀆案件，因此再次向法院聲請羈押禁見。

由於相關涉案人指證歷歷，王文秀卻矢口否認收賄，至於鉅額財產來源則辯稱是親友贈與，法官開庭調查後，認為王女確實有可能為了掩飾不法，與相關證人被告勾串滅正，因此裁定將王文秀羈押禁見。涉案的前殯葬處課長歐陽更生則是在檢察官複訊後，就以5萬元交保候傳，相關業者陳永傑、詹坤霖等5人分別交保20萬元到5萬員不等。