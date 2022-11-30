王世堅再點蘇貞昌下台：現在走可以功成身退

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

九合一選舉民進黨大敗，總統蔡英文請辭黨主席一職，但慰留口頭請辭的行政院長蘇貞昌，引發黨內雜音。對此，台北市議員王世堅30日接受專訪時，再點慶富案、建國啤酒廠都更停擺影響北科大校地2案，轟蘇貞昌身為最高行政首長竟欺上瞞下，應該先下台，「現在走該可以很身影漂亮、功成身退，如果整個如果社會逼你下台，是晚景淒涼」。

王世堅認為，現在該負責任的判斷的是對的，就是說，身為最高行政首長的蘇貞昌，第一步你一定要先下台，因為這就是責任政治。如果具體一點，為什麼蘇貞昌非下來不可？王舉了慶富案的例子。

王世堅說，慶富案當時前總統馬英九末年發包了獵雷艦，後來換民進黨執政，他跟合庫的貸款案，合庫董事長當時率所有行庫聯合貸款了上百億，「但獵雷艦根本沒做、造假，慶富公司倒了，這根本是詐貸案」。

王世堅說，合庫董事長下台後，檢調追查幾年下來，結果蘇貞昌一上台，又把董事長派到更大的第一金控當董事長，這麼多年來，就看蘇貞昌怎麼好好處理，「但就問一點就好，你為什麼這麼做？」

另外，王世堅也談到國立台北科技大學的校地案。總統蔡英文6年前上任時到好很地方演講，認為不好大學先退場，過去三專、五專要重新恢復 ，結果率先響應的幾間學校，國立台北科技大學是其中之一，過去還是台北工專時有4、5000個學生，有13公頃校地，現在1.3萬學生只剩下9公頃，因為開發台北市時被徵收了。

王世堅說，蔡總統上任就答應，未來建國啤酒廠改建商業大樓，回饋4成的土地給政府，會無償交給北科大做教育之用，「但蘇院長一上來後，這計畫就打斷」，認為要捐出來的4成土地，應照財團的，配合商業大樓，做振興啤酒文化。

「但要振興啤酒文化，有長安東路整條啤酒一條街，那是酒促妹的事。」王世堅說，賭博、喝酒不必教，結果教育這麼重要，為了商業利益，台北不差一棟六星級飯店、不差一個百貨公司，但台北需要一間能振興技職教育的科技大學，這是百年大計。

王世堅說，光舉這2個例子，都是在蘇貞昌手上耽誤掉，且這還是蔡總統耳提面命的，「交給蘇貞昌，結果欺上瞞下」，所以責任政治就應該下台，現在走該可以很身影漂亮、功成身退，「如果整個如果社會逼你下台，是晚景淒涼」。