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國民黨團總召12／8改選！　「輔選有功」曾銘宗爭取拚連任

▲▼陳吉仲 曾銘宗 蘇貞昌赴立法院施政報告並備質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曾銘宗將爭取連任總召。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院國民黨黨團總召與首席副書記長預計12月8日進行改選，因即將面臨2024大選年，下任總召的角色可說是非常重要。據了解，現任黨團總召曾銘宗獲不少黨內要角與黨團同僚勸進，經長考後確定將爭取連任。

2022年地方選舉結束，國民黨大勝，其中，外界認為大勝的理由之一，就是因為黨團在這次選戰扮演重要角色，幾乎每天開記者會，除了喚醒民眾對於民進黨防疫失能的記憶，黨團成員也各司其職在各領域發揮。

在這次選戰過程中，曾銘宗更帶領黨團成員全台走透透替各地方縣市首長、議員參選人輔選。因此，曾銘宗這次也被黨團成員勸進連任，有望在任期最後1年續任總召職務，並帶領黨團面對更為艱困的2024年選戰。

曾銘宗接受訪問時證實，確實不少人勸進他爭取連任，加上他已有打大選經驗，身為不分區立委，既然大家對他有期待，他就會全力以赴，立委任期最後1年，就爭取為黨2024選戰做最後貢獻。

至於外傳立委賴士葆也評估參選，賴在接受記者受訪時回應，「沒有啦！那個說錯了」，他表示自己將拼2024立委選舉，也支持曾總召連任，因此沒有參選的意思。

有藍營立委提到，民進黨團有萬年總召柯建銘，國民黨團卻每年換總召，常常上任後又要學習新的事物，因此無法馬上上手，明年就是選舉年，若讓有經驗的人續任，也是不錯的選擇。

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