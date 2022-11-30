微型電動二輪車到點掛牌　屏東監理站發出屏東第一牌

▲屏東監理占30在萬丹鄉上正電動車辦理下鄉到點掛牌巡迴服務 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站為擴大微型電動二輪車掛牌服務，特與微型電動二輪車經銷業者合作，今(30)日上午9時至12時在萬丹鄉上正電動車辦理下鄉到點掛牌巡迴服務，這次巡迴服務興電動車、全峰電動車、三星車業3家經銷業者參與，成功發出屏東第一面微電車牌。

拿到屏東監理站核發第一面微型電動二輪車牌的陳先生表示，近期媒體一直宣導微電車掛牌訊息，並從宣導中得知掛牌可以保險，車子失竊可以報案等好處，馬上向買車的上正電動車洽詢如何辦理，今天領到屏東縣發出的第1面牌非常的高興，對於監理站可以預約下鄉到點掛牌服務讚不絕口。

屏東監理站站長羅振瑞表示，微型電動二輪車就是原本的電動自行車，民眾11/30後使用微電車，領牌必須準備國民身分證或僑民居留證正本、印章、出廠證明、統一發票及效期30天以上強制責任保險證，針對使用中微型電動二輪車領牌登記納管作業，自111年11月30日起至112年12月31日止，免徵號牌規費新臺幣300元及行車執照規費新臺幣150元。

羅振瑞指出，考量微電車行駛距離有限，屏東監理站會視民眾需要及路途遠近提供到點實車查核及發照服務。據統計微電車事故率每10萬人有7.5人、汽機車則是8.8人，因微電車無強制汽車責任保險，所衍生之行車糾紛也會造成車主及用路人困擾。

監理站最後提醒持有微型電動二輪車之民眾，自11月30日起開始掛牌上路，請民眾儘速取得相關文件、投保強制險及驗車，即早完成領牌作業，民眾須配載安全帽及年滿14歲才能騎乘，另外公路總局也在「監理服務網」(https://www.mvdis.gov.tw/m3-emv-car/car/electricBicycles/eBicyclesDoc)網站設置「微型電動二輪車」專區，宣導微電車相關規定，並有多國語言圖卡供瀏覽，籲請有需要民眾多加利用。