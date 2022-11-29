　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

病患無法清除「餘毒」　南非專家推測：下個變種恐比Omicron更強

▲▼新冠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲南非科學家認為下一個新冠變種病毒可能會更致命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

自新冠大流行爆發以來，全球已有超過6億人確診感染，其中有663萬人染疫不治。儘管不少醫者認為，隨著傳播能力更強，但病症卻更溫和的Omicron出現後，新冠可能會逐漸邁向流感化，並終結疫情，但南非研究人員對一名免疫功能低下、已帶原新冠半年的愛滋病患者進行檢測後，發現下一個新冠變種病毒可能會更致命。

據《每日郵報》報導，人們普遍認為Omicron是在免疫系統嚴重低下的人身上進化而來，這些人因無法充分清除體內病毒，使得新冠病毒得以在他們體內不斷複製、變異，然後再將進化後的病毒傳染給其他人，因此南非的研究人員決定對免疫功能低下的族群進行研究，估計病毒未來將變異成什麼模樣。

南非研究人員最近對一名已帶原新冠半年，同時還患有愛滋病的免疫功能低下患者進行檢測後，發現其體內病毒會隨著時間的推移逐漸進化，導致身體更多細胞死亡，並造成肺炎狀況加劇。

▲▼新冠。（圖／CFP）

▲感染力Omicron的免疫功能低下者，體內有10%細胞被殺死。（示意圖／CFP）

患者首次感染Omicron後，體內細胞大約有4%死亡，比新冠原病毒殺死的細胞少了三分之二，但在確診第6天開始，患者死亡的細胞越來越多，甚至在第190天飆升到10%，顯示其病情正逐漸惡化，而且細胞死亡率也與原始病毒株大致相同。

這名患者是已知感染Omicron最久的病患，不過領導這項研究的病毒學家西格爾（Alex Sigal）表示，其症狀更傾向於原始病毒。這一發現震驚了不少研究人員，因為他們此前推測，新冠的下一個變種將遵循Omicron的軌跡，變得越來越溫和，而且毒性與傳染力也會降低。

雖然南非研究人員從這項研究結果推測出下個變種病毒可能會更致命，但報導強調，這只是新冠病毒未來進化的其中一種猜測，而人們可以通過積極接種疫苗獲得保護力，一起擊退另一場致命的大流行。

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／悍將教練團大地震！　5人離開球隊
還沒氣消？柯文哲暴怒後取消媒體訪問　下午現身「避回4問題」
C羅吃20年！　健身網紅啃「同款菜單」1天就受不了：難怪他是
快訊／台中西屯36歲男墜樓　11樓墜下當場死亡
被罵戰犯不忍了！　最大親綠粉專嗆：補選都別幫忙
快訊／當選第2天病逝！　這地方要再重選1次
「班班吃石斑」沒了！　北市營養午餐「石斑魚」全面下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

校長突然出現在「性侵現場」嚇跑4男　少女以為得救卻遭二次性侵

全麻醒後猛掙扎！病患被餵鎮定劑一度OHCA　釀腦病變昏迷3年

病患無法清除「餘毒」　南非專家推測：下個變種恐比Omicron更強

駭人母子檔「頭顱屍塊放冰箱」　天天帶一塊出門！棄屍畫面曝光

好想看足球！獄警開筆電「揪囚犯」一起看世界盃　網讚：太有人性

路透：白紙革命「撼動習近平」還差得遠！　大多數人只顧自己

南韓教育部修課綱！刪除「性少數」引不滿　8成學生支持同性教育

央視狂刪世足畫面！　球迷「沒戴口罩歡呼」秒變「場內空景」

男邀請吃感恩節大餐　親友進門目睹「人妻被開膛剖腹」分屍倒地

日本40議員↑「國會睡翻」！　狂打瞌睡遭批：稅金小偷

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

校長突然出現在「性侵現場」嚇跑4男　少女以為得救卻遭二次性侵

全麻醒後猛掙扎！病患被餵鎮定劑一度OHCA　釀腦病變昏迷3年

病患無法清除「餘毒」　南非專家推測：下個變種恐比Omicron更強

駭人母子檔「頭顱屍塊放冰箱」　天天帶一塊出門！棄屍畫面曝光

好想看足球！獄警開筆電「揪囚犯」一起看世界盃　網讚：太有人性

路透：白紙革命「撼動習近平」還差得遠！　大多數人只顧自己

南韓教育部修課綱！刪除「性少數」引不滿　8成學生支持同性教育

央視狂刪世足畫面！　球迷「沒戴口罩歡呼」秒變「場內空景」

男邀請吃感恩節大餐　親友進門目睹「人妻被開膛剖腹」分屍倒地

日本40議員↑「國會睡翻」！　狂打瞌睡遭批：稅金小偷

綠大老挺蘇貞昌「功大於過」　曝敗選原因該辭職的是「她」

校長突然出現在「性侵現場」嚇跑4男　少女以為得救卻遭二次性侵

全麻醒後猛掙扎！病患被餵鎮定劑一度OHCA　釀腦病變昏迷3年

《模王》餅乾連拍16場「回家都虛掉了」　脫口髒話導演急喊卡

裕民第3艘21萬載重噸海岬型散裝貨輪入列　貫徹綠色航運信念

男搶搭小黃還打人　4友人叫囂＋罵警三字經下場慘…11警攔截逮捕

阿里山森林鐵路110週年！整修18個月　21號shay蒸汽火車回來了

還沒氣消？柯文哲暴怒後取消媒體訪問　下午現身「避回4問題」

【2023跨年】8縣市搶先曝超強卡司！台南、台東狂邀15組大咖　日韓團也來了

快訊／花蓮壽豐和榮橋下驚見男屍！脖子有刀傷　巡路工人嚇傻報警

阿根廷療養院門自動開　保全與空氣對話＋指路

國際熱門新聞

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

5歲童送醫「沒床位」不治亡　醫護嗆：還想怎樣？

美駐華使館　在陸公民應備14天糧食

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

日議員喪妻卻露詭異微笑！案情逆轉兇手竟是他

時隔38年！　世界最大活火山噴發

路透：白紙革命「撼動習」還差得遠

她預言中國提前結束清零　恐混亂退場

投資人審慎觀望經濟數據　道瓊下挫近500點

馬鈴薯竟是減肥神物！研究：這樣吃能瘦5kg

中國爆發白紙運動　美國務院：民眾有抗議權利

BBC記者遭中國警方毆打上銬！　歐廣聯盟嚴厲譴責

世衛將猴痘英文改為mpox　避免汙名化

外星人出沒？海灘驚見「60cm巨大手骨」

更多熱門

相關新聞

陸下午3點開記者會！傳將放寬防疫

陸下午3點開記者會！傳將放寬防疫

大陸多地出現民眾走上街頭，抗議嚴格的封控政策。大陸國務院今（29）日下午3點召開新聞發布會，外傳將鬆綁防疫。消息釋出後帶動港股午後大反彈，恆生指數上漲700點，升幅約4%。

陸核酸公司被起底！揪出神秘人「張核子」

陸核酸公司被起底！揪出神秘人「張核子」

亞變種BQ.1傳播力強　巴西病例增加

亞變種BQ.1傳播力強　巴西病例增加

白紙革命後　傳整排裝甲車現身徐州

白紙革命後　傳整排裝甲車現身徐州

境外勢力插手白紙革命？四川示威者挨罵

境外勢力插手白紙革命？四川示威者挨罵

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情南非OmicronAlex Sigal

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

快訊／海裕芬生了！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面