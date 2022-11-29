病患無法清除「餘毒」　南非專家推測：下個變種恐比Omicron更強

▲南非科學家認為下一個新冠變種病毒可能會更致命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

自新冠大流行爆發以來，全球已有超過6億人確診感染，其中有663萬人染疫不治。儘管不少醫者認為，隨著傳播能力更強，但病症卻更溫和的Omicron出現後，新冠可能會逐漸邁向流感化，並終結疫情，但南非研究人員對一名免疫功能低下、已帶原新冠半年的愛滋病患者進行檢測後，發現下一個新冠變種病毒可能會更致命。

據《每日郵報》報導，人們普遍認為Omicron是在免疫系統嚴重低下的人身上進化而來，這些人因無法充分清除體內病毒，使得新冠病毒得以在他們體內不斷複製、變異，然後再將進化後的病毒傳染給其他人，因此南非的研究人員決定對免疫功能低下的族群進行研究，估計病毒未來將變異成什麼模樣。

南非研究人員最近對一名已帶原新冠半年，同時還患有愛滋病的免疫功能低下患者進行檢測後，發現其體內病毒會隨著時間的推移逐漸進化，導致身體更多細胞死亡，並造成肺炎狀況加劇。

▲感染力Omicron的免疫功能低下者，體內有10%細胞被殺死。（示意圖／CFP）

患者首次感染Omicron後，體內細胞大約有4%死亡，比新冠原病毒殺死的細胞少了三分之二，但在確診第6天開始，患者死亡的細胞越來越多，甚至在第190天飆升到10%，顯示其病情正逐漸惡化，而且細胞死亡率也與原始病毒株大致相同。

這名患者是已知感染Omicron最久的病患，不過領導這項研究的病毒學家西格爾（Alex Sigal）表示，其症狀更傾向於原始病毒。這一發現震驚了不少研究人員，因為他們此前推測，新冠的下一個變種將遵循Omicron的軌跡，變得越來越溫和，而且毒性與傳染力也會降低。

雖然南非研究人員從這項研究結果推測出下個變種病毒可能會更致命，但報導強調，這只是新冠病毒未來進化的其中一種猜測，而人們可以通過積極接種疫苗獲得保護力，一起擊退另一場致命的大流行。