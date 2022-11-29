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「強冷空氣+10級強風」今晚到！轉雨降10℃　入冬第一波探13度

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲今晚北部、東半部變天。（圖／資料照）

記者陳俊宏／台北報導

入冬第一波強冷空氣來了，北部周三白天高溫降幅超過10度！氣象專家吳德榮提醒，今天（29日）晚間東北季風挾冷空氣南下，氣溫遽降，北部、東半部有局部雨，周三晚、周四晨氣溫降至最低，北台灣部分自動觀測站將出現13、14度。

中央氣象局今晨對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，今晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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氣象局表示，今天上半天環境為東南風，各地大多晴朗穩定、溫暖偏熱，只有迎風面的東半部及恆春半島有零星降雨，各地高溫普遍可來到30度左右，中南部還會再更高一些；傍晚之後鋒面通過，隨後冷空氣南下，台灣附近的風力、溫度、降雨都有較大的變化，迎風面水氣增多，桃園以北及東半部雲量增加，轉為陰短暫雨的天氣，溫度也逐漸轉涼，不過晚上仍在21至23度左右，明顯降溫會在周三。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，周三至周五東北季風影響，中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，在周三晚、周四清晨為溫度最低的時候，北台灣高溫降到20度出頭，低溫為16、17度左右，局部地區會再更低一些，整日陰雨、感受濕冷；而中部高溫也下降到24至26度、南部為26至28度，低溫皆為18、19度，感受涼冷，請大家做好保暖。

氣象局說，周三至周五降雨方面，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部降雨最持續，請多加注意，其他地區為多雲時晴；不過，周四在中部雲量增多，也有局部短暫降雨的機會。

氣象局預報，周六、周日東北季風逐漸減弱，中部以北、東部及東北部氣溫稍回升，北部及東半部仍有局部短暫雨，不過雨勢減緩、空檔增加，而其他地區為多雲到晴；下周一東北季風再增強，北部及東北部氣溫稍下降，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，今晚東北季風挾冷空氣南下，北部、東半部轉雨，氣溫遽降；周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚微冷。

吳德榮提醒，周三晚、周四晨氣溫降至最低，台北氣象站最低氣溫約只降至17度左右，比大陸冷氣團（台北氣象站≦14度）的定義高了3度，但仍需注意的原因有二，其一為入冬第一波，其二北台灣有氣溫驟降的過程（今日白天至周三白天下降幅度超過10度），感受上都會比較冷，而北台灣的部分自動觀測站仍會出現13、14度的平地最低氣溫，還是要注意保暖。

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