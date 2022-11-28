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「斷涯式降10℃」轉雨　入冬強冷空氣明深夜襲探13度

▲周二起天氣明顯轉變。（圖／氣象局）

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北部周三白天高溫「斷涯式」降幅超過10度！氣象專家吳德榮提醒，周二午夜前後、東北季風挾冷空氣南下，氣溫遽降，周三晚、周四晨氣溫降至最低，北台灣的自動觀測站將出現13、14度，一定要注意保暖。

中央氣象局表示，今天（28日）各地水氣、雲量持續減少，只有迎風面的花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區晴到多雲、可以見到陽光；溫度方面，夜晚清晨仍有涼意，各地低溫約為21、22度，白天溫度暖熱，高溫約30度左右，中南部會再更高一些。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局指出，周二白天環境為東南風，各地大多為多雲到晴，溫暖舒適，僅東半部及恆春半島有零星短暫降雨；周二晚起鋒面通過及東北季風增強，周三、周四東北季風影響，中部以北、東部及東北部氣溫明顯下降，北台灣高溫降到20度出頭，低溫為16、17度左右，局部地區會再更低一些，其他地方也探20度以下；降雨方面，迎風面北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中周四中部山區也有零星降雨的機會。

氣象局說，周五至周日東北季風逐漸減弱，中部以北、東部及東北部氣溫稍回升；北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼根據氣象局預報，台北市周二高溫29度，周三剩19度，降幅達10度。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周二午夜前後、東北季風挾冷空氣南下，北部、東半部轉雨，氣溫遽降；周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚微冷。

吳德榮提醒，周三晚、周四晨氣溫降至最低，台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，比大陸冷氣團（台北氣象站≦14度）的定義還高了3度；但為入冬第一波，北台灣氣溫又有驟降過程（周二白天至周三白天下降超過10度），感受上比較冷，北台灣的自動觀測站仍會出現13、14度的平地最低氣溫，一定要注意保暖。

▼北部周三又濕又冷。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

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