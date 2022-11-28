冬天來了！今年首波寒潮爆發　強冷空氣明晚到

記者陳俊宏／台北報導

冬天來了！天氣風險公司總經理彭啟明今天（28日）提醒，東亞今年第一波強冷空氣，或稱寒潮爆發，預計周二晚間接近台灣，東亞各國都有顯著降溫，台灣在冷空氣影響的邊緣，周三、周四低溫下看16-17度，務必要準備冬衣換季。

▼強冷空氣周二晚間到。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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彭啟明在臉書說，今天、周二顯著偏東南風，會像是夏天一樣，中午高溫上看28-30度，西半部要稍微留意空氣品質容易變差。

彭啟明說，接下來要留意北方冷空氣南下，這是今年東亞第一波寒潮爆發，整個東亞溫度會降下來，台灣在冷空氣南侵的邊緣，預計周二晚上接近逐步改變，北部、東半部顯著降溫，周三、周四低溫下看16-17度，白天高溫不到20度，顯著轉濕冷天氣，落差相當大，務必要準備冬衣換季；中南部也略降溫2、3度，要稍微留意溫差變化。

▼根據氣象局預報，台北市周二高溫29度，周三剩19度，降幅達10度。（圖／氣象局）

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周二午夜前後、東北季風挾冷空氣南下，北部、東半部轉雨，氣溫遽降；周三、周四冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，中南部多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚微冷。

吳德榮提醒，周三晚、周四晨氣溫降至最低，台北氣象站最低氣溫約只能降至17度，比大陸冷氣團（台北氣象站≦14度）的定義還高了3度；但為入冬第一波，北台灣氣溫又有驟降過程（周二白天至周三白天下降超過10度），感受上比較冷，北台灣的自動觀測站仍會出現13、14度的平地最低氣溫，一定要注意保暖。