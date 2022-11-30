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靠民進黨金援「2周賺10幾萬」？ 四叉貓曝收入來源：我不像高虹安

▲四叉貓公開收到的贊助金額。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲四叉貓遭質疑，透過上通告的方式接收民進黨金援。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

記者閔文昱／綜合報導

網紅「四叉貓」劉宇日前不斷砲打民眾黨新竹市長當選人高虹安，甚至還透露選前一天可以賺1～2萬，遭到質疑民進黨是用通告費當作金援的管道。對此，四叉貓澄清，他在選前最後2周扣掉交通費總共賺了10幾萬元，但這筆錢他賺得清清白白，「又不像高虹安的辦公室公積金不敢面對」。

針對外界質疑受到民進黨金援，四叉貓29日晚間在臉書發文表示，他每隔一段時間都會活躍在政論節目中一小段時間，雖然能講的議題不多，但是專精度絕對比一般名嘴高些，所以在討論特定議題的時候，政論節目常會邀請他，而由於他不是專職名嘴，因此價碼通常是最低的每小時3000～5000元。

四叉貓選前頻爆高虹安與民眾黨的料。（圖／記者陳凱力攝）

▲四叉貓選前頻爆高虹安與民眾黨的料。（圖／記者陳凱力攝）

四叉貓指出，常有人問他為什麼整天閒閒沒事幹，到處算椅子和發廢文，「到底是做什麼工作？有沒有政黨金援？」他解釋，因為自己每個月上8～10集通告就有基本的生活開銷，平均一個星期只工作2小時，「當然會閒閒沒事到處算椅子啊，雖然賺得不多，但我一向也沒啥大開銷，很喜歡這種悠閒的生活。」

四叉貓透露，這次選前最後2周，候選人不能上政論節目，政論節目缺人，因此他每天接到滿滿的通告邀約，2個星期扣掉計程車錢大概就賺了10幾萬元，強調這筆錢賺得清清白白正正當當，當然不怕拿出來講，「到底是怎樣的人才會覺得是民進黨透過三立民視灌錢給我啦？要灌不會灌去我的抖內帳戶喔，都開在那邊3個月了，想灌就去灌阿！」

四叉貓最後也開酸，自己不像高虹安的辦公室公積金不敢面對，他也會利用這2～3周靠高虹安賺到的10幾萬通告費，去日本好好的旅遊，「未來的四年也要繼續靠她了。」

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