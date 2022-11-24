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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安談話音檔曝光！　對性平受害助理稱：辦公室主任有教化可能

記者詹宜庭／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇連日爆料民眾黨新竹市長候選人高虹安國會辦公室發生「性平事件」，並公布其辦公室女主管與受害助理談話的錄音檔。四叉貓24日再度貼出兩段錄音檔內容，強調這次講話的是「老闆」，從音檔中可以聽見高虹安向該名受害助理表示，「某一個時間點之後，他沒有再做這件事情的話，那我認為他有教化之可能。」此話卻讓網友全炸鍋，怒轟「根本讓受害者二次傷害。」

四叉貓近日不斷起底高虹安國會辦公室「性平事件與勞資糾紛」，他指出，在性平事件發生後，「老闆」找了權限在辦公室主任之下的女主管去約談受害者助理，告訴受害助理因為職位較低必須離職。接著更施壓另一位男助理，稱高虹安身後有鴻海2、300位法務在支援，要他不要把事情鬧大。

四叉貓今日再度發文，透露該名女主管約談「性平事件」受害女助理時質疑，「辦公室主任在樓梯間抱妳的時候，妳為什麼不逃跑？為什麼沒有表現害怕？為什麼沒回辦公室求救？」，並公布兩段錄音檔，強調「這次講話的是老闆」。

音檔中高虹安提及，「上次問過你的狀況，是說後來比較沒有這些情況了，沒有再有身體上的接觸，或是任何這種情況都沒有；那霸凌的事情我也跟你說了，反正大家在群組裡面討論解決，如果你真的覺得有什麼態度上不公平的地方，就在群組裡面說，我是希望不要再一直聽到有這種奇怪的傳聞啦！」

高虹安接著表示，女主管處理完後，辦公室主任說他再也沒有做任何騷擾的事情，「那當然這前面到底是說，你們兩個是什麼樣的狀況，我覺得這個就...對，你們兩個各說各話，我也不知道怎麼樣跟你們...自己有自己的證據，也完全沒有人證物證。我只跟他說，你有什麼東西自己留的，我也不想看，我只能警告你，我不想再聽到這些事情。」

而另段錄音檔中，高虹安則向受害助理稱，「某一個時間點之後，他沒有再做這件事情的話那我覺得，至少我可以認為他有教化之可能(笑)。我就是這樣子覺得，雖然會盡量隔離你們兩個之間，不要再有任何工作以外的狀況，但我發現還是很困難。」

此話一出網友全炸鍋，怒轟「根本讓受害者二次傷害」、「之後沒做了所以之前不追究？所以我之前殺人後來沒再殺人，就不要再追究了？」、「就在袒護犯嫌啊！」、「為什麼有教化可能就可以輕放？」、「不能當法官就法辦由法官判決啊！為什麼要私了呢？」。

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