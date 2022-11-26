10天最多入帳18萬！四叉貓自爆大賺「選舉財」：明天才失業

▲PTT名人「四叉貓」自爆選前大賺「選舉財」。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

網搜小組／鄺郁庭報導

今（26）日是九合一大選投票日，有網友上午10點在PTT的政黑板（HatePolitics）好奇發問，「有人賺過選舉財嗎？」意外釣出網紅「四叉貓」劉宇，回文高呼「我我我！」透露他選前一天可以賺1～2萬，讓網友驚呆「賺爛了！」但也有人紛紛開玩笑直呼，「然後明天就失業惹 QQ！」

四叉貓回文表示，因為政論節目選前10天不會邀請候選人上通告，「在來賓缺乏的情況下，我這種小咖網紅就會每天接到通告，平均一天可以接到4～6小時的通告，一小時公定價是3000元，這樣算選舉財對吧？」換算下來，四叉貓在選前10天左右，一天可以賺12000元至18000元，10天都有上的話，就賺進12萬至18萬通告費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有人驚呼，「這樣每兩年發大財一次」、「賺爛了，薯條可以加大了」、「財富自由了」、「不錯啊！10天十萬八，起碼夠兩三個月開支」、「兩年賺一次，恭喜發財。」也有網友開玩笑，「你今天沒失業喔？」四叉貓則回，「今夜還有開票通告，明天才失業。」

還有人留言表示，有在節目上看到四叉貓，「4X，你連我60的爸媽都認識了」、「感覺這也是辛苦錢耶！還要被一群政治腦的罵」、「你的口條與臨場反應適合當名嘴」、「你已經是名人了，恭喜啊」、「馬上又可以開始籌備2024了。」