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又有音檔！　高虹安辦公室女主管施壓：「老闆」有鴻海300位法務支援

▲▼高虹安赴北檢按鈴控告。（圖／記者劉昌松攝，下同）

▲高虹安。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

網紅「四叉貓」劉宇21日指控，民眾黨新竹市長候選人高虹安國會辦公室發生「不止一次」性平事件，23日於臉書上公布其辦公室女主管與受害助理談話的錄音檔。而四叉貓稍早又爆料，高虹安因要資遣某位男助理，再度派出該女主管與助理談離職，但女主管在談話中不僅施壓助理，更稱高虹安身後有鴻海2、300位法務在支援，要求助理不要把事情鬧大。

四叉貓23日公布錄音檔並表示，高虹安辦公室發生性平事件後，「老闆」找了權限在辦公室主任之下的女主管去約談受害者助理，女主管表示受害者助理因為職位比較低，所以事情鬧大就是助理必須離職。

豈料，四叉貓稍早又再爆料，高虹安國會辦公室發生勞資糾紛，「老闆」因要資遣某位男助理，再度派出該女主管與助理談離職，但女主管在談話中不僅施壓助理，更稱「老闆」身後有鴻海的2、300位法務在支援，要求助理不要把事情鬧大。

從曝光的錄音檔中，女主管說道，「你自己心裡想想，我是不希望最後走調解或訴訟，當然我不知道你心裡怎麼想，可是我跟你講，我覺得她現在是沒有多說什麼，可是如果說今天真的要走到那一步，你要想，她之前是鴻海的副總，她之前自己開過公司，以現在的資源應該也是，後面光那些法務也是有2、300位啊，我當然不是說什麼小蝦米對抗大鯨魚啦，我只是覺得沒必要走到那邊，當然對她來說，她也不希望走那一條路。」

對於曝光的錄音檔，有網友留言直呼「什麼時後要出書！」、「這咖小要管新竹市？」、「現在就看看有沒有兩三百個律師來幫高虹安脫罪」、「這辦公室太精彩」、「這不知道有沒有涉及威脅利誘之嫌」、「高虹安非常會欺負無權無勢的人，這種人哪有資格做市長？連立委都沒資格做！」、「真的血流成河！」、「好大的官威啊，包大人」。

針對四叉貓連續爆料，高虹安昨天強調，所有這些不實的言論，都已委請律師進行蒐證，不排除後續有法律行動。

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