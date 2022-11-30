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台港中學運世代聲援中國學生　呼籲習近平「勿讓六四重演」

▲▼台學聯發起台港中學運世代聲援中國學生活動，呼籲習近平「勿讓六四重演」。（圖／記者許敏溶攝）

▲台學聯發起台港中學運世代聲援中國學生「白紙革命」，呼籲習近平勿讓六四重演。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中國大陸多地爆發「白紙革命」，已有80所中國大學進行串連，由於過往中國官方對類似活動都採取強硬手段，關心中國學生的台灣學運參與者，以及中國、香港、新疆的民主運動人士，今（30日）在立法院前一起聲援中國學生，表達關懷與支持，也向習近平政權警告，正視人民訴求，切勿重演六四血腥鎮壓的悲劇。

中國新疆烏魯木齊大樓24日發生火警導致10人死亡，遭爆疑似因為過度防疫措施，包括「封門」不讓人進出，才導致如此慘重傷亡，此事件也引爆中國各地抗議新冠防疫政策的「白紙革命」持續延燒，台灣學生聯合會為了聲援中國學生，今天早上在立法院群賢樓前舉行記者會，邀請不同世代的台灣學生運動參與者，以及中、港、新疆的民主運動人士，一起聲援中國學生。

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與會者大喊「嚴正看待人民訴求，切勿重演六四悲劇」等口號，聲援中國學生，台學聯秘書長黃亭偉表示，截至目前為止，中國各地已有80所大學出現學生自發的集會、海報張貼、悼念行動，世界各地的學生，也紛紛響應中國人民追求自由的「白紙運動」。

不過，黃亭偉指出，在聲援中國學生同時，也非常憂慮可能發生流血鎮壓，因為過去數十年來，從天安門學運、香港反送中運動、新疆與圖博的抗爭，最終爭取自由、民主、人權行動，都在中共高壓統治下，走向流血鎮壓收場，所以今天向習近平政權警告，要正視人民訴求，切勿重演六四血腥鎮壓的悲劇。

野百合、太陽花運動參與者賴中強律師也表示，爭取民主自由與人權，是人類普遍心聲，要向目前正在捍衛人權、爭取民主自由的中國人民表達最大敬意，今天記者會最大訴求，就是要警告中國領導人習近平絕對不要使用武力，也呼籲對在中國經商留學工作的台灣人「回來吧！撤資吧！回來念書吧！」，撤離中國就是對中國民主運動最大支持，習近平才會明白高壓專政的後果。

▲▼台學聯發起台港中學運世代聲援中國學生活動，呼籲習近平「勿讓六四重演」。（圖／記者許敏溶攝）

▲台學聯發起台港中學運世代聲援中國學生活動，呼籲習近平「勿讓六四重演」。（圖／記者許敏溶攝）

賴中強指出，六四天安門事件時，中國官方對沒有武裝人民使用武力，當時西方各國對中國制裁，以及外資撤出中國，當時因為台商西進與東南亞華僑北上而填補缺口，以目前局勢，若中國再一次以武力鎮壓，不會再有一次台商西進，中國會因此走向經濟倒退，動搖共產黨統治正當性。

香港中文大學學生會大前外務副會長羅子維，曾在反送中運動期間見證中國國家暴力，他說，過去許多中國民眾對香港民主運動諸多嘲弄，成為協助中國政府的壓迫者，讓許多香港人心生怨憤，對支持中國民主運動有所猶豫，但作為一個人，當見到民眾不顧一己私利起身對抗暴政，追求自由、民主、人權等普世價值，實在不能沉默，作為一個信奉民主、自由價值的人，實在無法不支持正在發生的「白紙革命」。

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