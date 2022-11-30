　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德國智庫：中國防疫示威將暫時消失　不滿情緒可能擴大

▲▼中國北京27日晚間出現民眾抗議集會，白紙革命、白紙運動。（圖／路透）

▲德國智庫指出，中國防疫示威將暫時消失。（圖／路透） 

文／中央社

中國多座城市上週末爆發示威，抗議強硬的清零政策，德國智庫研判由於官方鎮壓奏效，示威未來幾天將暫時從街頭消失，不過民間的不滿情緒仍在，甚至可能擴大。

柏林「墨卡托中國研究中心」（MERICS）主任胡謐空（Mikko Huotari）接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問時表示，接下來幾天中國當局勢必打壓示威，收緊對社群媒體的控制，阻絕示威者協調的可能，因此街頭將暫時看不到抗議，那些在街上被拍到的示威者很可能被調查甚至遭迫害。

他指出，西方以為示威在中國很罕見，事實上中國天天都有示威，不過上週末的示威者來自社會不同階層，動作協調一致，這點在中國的確少見；而且就算示威從街頭消失，民間的不滿情緒仍在，未來幾週還可能會繼續擴大。

胡謐空指出，從各國經驗來看，嚴苛的防疫措施無法真正控制疫情，中國顯然還無法在嚴格管控和走出清零之間找到平衡，政府為因應民眾不滿，推出放寬防疫限制和加速接種等新措施，成功與否還有待觀察。

在特里爾（Trier）大學任教的中國政治專家古思亭（Kristin Shi-Kupfer）指出，雖然示威的核心訴求是抗議嚴苛的封城政策，不過抗議者應該會發現問題出在體制，上級非清零不可的指示，讓幹部承受龐大壓力，只好將壓力轉嫁給人民。

古思亭分析，中國情勢未來如何發展，將取決於防疫措施是否鬆綁到足以讓示威熄火，如果人民繼續覺得生活的空間受到壓縮，不排除示威重新燃起。

她說，此刻習近平面臨巨大壓力，因為現在真的只有他一人能擔起責任，再也不能推給別人。

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
8縣市搶先曝「跨年超強卡司」！　日韓團也來了
得「糖尿病」只因為吃太甜？　營養師曝「背後最大元兇」
大樂透頭獎1.3億一注獨得！獎落這縣市
入冬最強冷來了！冰雨變天「一夜急凍10°C」
「抗癌天使」湯佩姿病逝！得年24歲　最後一封信曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北約外長會議討論「協助烏克蘭過冬」　美將宣布協助復電

德國智庫：中國防疫示威將暫時消失　不滿情緒可能擴大

新加坡男男性行為除罪化　婚姻平權仍是漫漫長路

美國將向烏克蘭提供「5300萬美元」　採購關鍵電網設備

BBC記者報導上海示威被捕　英國召喚中國大使抗議

路透社：中國當局開始調查白紙運動參加者　抗議者拚命刪聊天紀錄

德國建議中國「使用西方疫苗吧」　解決嚴格防控帶來的擔憂

德大嫂團穿紅內衣加油！曝和守門員「每周床戰4次」：輸球就不准做愛

慶祝世足踢贏威爾斯　伊朗釋放709名囚犯

「冬將軍」 降臨基輔！　美將送設備助烏克蘭復電

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

北約外長會議討論「協助烏克蘭過冬」　美將宣布協助復電

德國智庫：中國防疫示威將暫時消失　不滿情緒可能擴大

新加坡男男性行為除罪化　婚姻平權仍是漫漫長路

美國將向烏克蘭提供「5300萬美元」　採購關鍵電網設備

BBC記者報導上海示威被捕　英國召喚中國大使抗議

路透社：中國當局開始調查白紙運動參加者　抗議者拚命刪聊天紀錄

德國建議中國「使用西方疫苗吧」　解決嚴格防控帶來的擔憂

德大嫂團穿紅內衣加油！曝和守門員「每周床戰4次」：輸球就不准做愛

慶祝世足踢贏威爾斯　伊朗釋放709名囚犯

「冬將軍」 降臨基輔！　美將送設備助烏克蘭復電

VIVE Arts二度攜手羅浮宮與知名冰島藝術家　持續重塑藝術文化創新體驗

年末必收的夢幻單品！絕美「超限量蜜粉」，慢了就買不到

北約外長會議討論「協助烏克蘭過冬」　美將宣布協助復電

卡達為辦世界盃死了500名工人？　高官疑說溜嘴

《鬼滅之刃》超巨大玩偶　Q版禰豆子、炭治郎登場...每隻超過一公尺

王浩宇點「高嘉瑜和王世堅」差異：打黨防落選及幻想網路的長輩

德國智庫：中國防疫示威將暫時消失　不滿情緒可能擴大

快訊／A組3隊爭2晉級名額　荷蘭、塞內加爾上半場領先

婆婆喊「好市多蘿蔔糕好呷」！媳婦偷買回家給驚喜　一開冰箱嚇壞

前空軍桃園基地35中隊　飛機棚廠區附屬建物等古蹟修復工程開工

萌娃被媽逗狂噴笑聲超嗨森　換爸後秒淡定：ㄜ...你哪位？

國際熱門新聞

德大嫂團曝和守門員床戰4次　輸球懲罰曝

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

路透社：中國當局開始調查白紙運動參加者

世足「奶機妹」重現經典　力挺森巴軍團

新加坡男男性行為除罪化　婚姻平權仍是漫漫長路

即／東京都立大學驚傳砍人！180cm黑衣男仍在逃

美將向烏提供5300萬美元　採購關鍵電網設備

「9妻男模」離婚了！4老婆「因鄰居」離開他

BBC記者報導上海示威被捕　英國召喚中國大使抗議

空服員「3萬英呎高空」心臟病發亡

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

馬鈴薯竟是減肥神物！研究：這樣吃能瘦5kg

5歲童送醫「沒床位」不治亡　醫護嗆：還想怎樣？

德智庫：中國防疫示威將暫時消失　不滿情緒可能擴大

更多熱門

相關新聞

BBC記者報導上海示威被捕　英國召喚中國大使抗議

BBC記者報導上海示威被捕　英國召喚中國大使抗議

英國廣播公司（BBC）記者勞倫斯日前在中國上海報導反封控示威時遭到逮捕，據稱還遭到警方毆打。英國政府今天召喚中國駐倫敦大使表達抗議。

舉白紙會被驅趕！機智男紙上寫7字躲過一劫

舉白紙會被驅趕！機智男紙上寫7字躲過一劫

路透社：中國當局開始調查白紙運動參加者

路透社：中國當局開始調查白紙運動參加者

德國建議中國「使用西方疫苗吧」

德國建議中國「使用西方疫苗吧」

推特搜白紙革命熱點　遭色情廣告洗版

推特搜白紙革命熱點　遭色情廣告洗版

關鍵字：

白紙革命白紙運動

讀者迴響

熱門新聞

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

舉白紙會被驅趕！機智男紙上寫7字躲過一劫

即／新北里長自撞慘死！將重新選舉

快訊／大樂透1.3億頭獎開出　彰化縣一注獨得

【2023跨年】8縣市搶先曝超強卡司！

10症狀＝體內毒素太多！醫：確診後想排毒吃原型食物最好

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

「跟前任去過」惹爆男友！遭剝光淪性奴10天

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

民進黨2024派誰出征？賴清德、陳建仁勝算曝光

即／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面