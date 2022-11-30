白紙運動後中共下令堅決打擊　胡錫進：表達過了，見好就收

▲胡錫進發文。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸許多城市出現「白紙運動」，抗議當局的防疫封控作法。中共中央政法委29日召開全體會議，會議強調，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動。大陸官媒《環球時報》前總編胡錫進發文稱，中國有句話，叫「見好就收」。他提醒，希望那些人讀懂了政法委會議的信息。

胡錫進在30日凌晨發文稱，在政法委全體會議上，強調了以人民為中心，及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。會議同時強調，要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。

胡錫進表示，「我想大家都能看出這次會議的特殊針對性。中國有句話，叫『見好就收』，它的意思是不管幹什麼，都要有度，該收手時就要收手。上周末一些人活躍過了，表達過了，無論出於什麼原因，為的什麼，他們不延續、重複自己的激進行為，是應有的知進退。」

他強調，「誠懇希望那些人讀懂了政法委會議的資訊，我相信他們也很瞭解老胡講的簡單道理。」

大陸官媒《新華社》29日晚間報導稱，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清主持召開中央政法委員會全體會議，傳達學習黨中央近期決策部署。會議強調，要堅持以人民為中心，提高政治站位，不斷增強政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。要及時疏導化解矛盾糾紛，幫助解決人民群眾實際困難。要堅決依法打擊敵對勢力滲透破壞活動，堅決依法打擊擾亂社會秩序的違法犯罪行為，切實維護社會大局穩定。