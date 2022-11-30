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大陸 大陸焦點 特派現場

記者採訪「白紙運動」被抓！陸外交部：BBC「裝受害者」惡意碰瓷

記者蔡紹堅／綜合報導

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）28日批評中國大陸的防疫政策，包含BBC一名記者在上海「白紙運動」現場被大陸警方毆打並逮捕。對此，大陸外交部發言人趙立堅29日表示，BBC記者在警方執法過程中拒不配合，卻做出一副受害者的樣子，「這顯然秉承了BBC惡意碰瓷的一貫作派。」

▼BBC記者勞倫斯（Edward Lawrence）採訪過程中被警抓走。（圖／翻攝推特）

▲▼採訪「白紙運動」被抓！陸外交部：BBC記者「裝受害者」惡意碰瓷。（圖／翻攝推特）

趙立堅在例行記者壞上指出，據向上海方面了解，事實是，27日晚，上海警方為維護社會秩序，依法勸離某路口現場聚集人員，這其中包括一名BBC駐上海的記者。

趙立堅提到，在警方明確告知該名記者即將對現場人員進行勸離的情況下，該名記者拒絕離開，且一直沒有向警方表明自己的記者身份，警方遂將其強制帶離，並在對其開展必要身份核查及法律告知後，請其自行離開，有關程序完全在法律法規框架下進行，「這位BBC記者在警方執法過程中拒不配合，卻做出一副受害者的樣子，而BBC則立即歪曲事實，大肆炒作BBC記者在工作中被警方所謂『逮捕毆打』，把髒水潑向中方。這顯然秉承了BBC惡意碰瓷的一貫作派。」

▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

▲▼大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

趙立堅強調，外國記者在中國依法享有新聞報導權利，同時也必須遵守中國的法律法規，採訪報導時應提前出示記者證，不得從事與記者身份不符的活動，「這對任何媒體都不例外，與所謂新聞自由也沒有關聯。在中國有許多外國媒體，為什麼每次都是BBC在現場出問題？這是應該認真思考對待的問題。」

趙立堅還反問，BBC是如何報導中國的？從「陰間濾鏡」到涉疆、涉港歪曲報道，許多人對BBC惡意抹黑攻擊中國的「黑歷史」印象深刻。2019年以來，BBC在涉港報導上無視暴徒暴行，卻指責「香港警察暴力執法」。

▼大陸多地爆發「白紙運動」。（圖／路透社）

▲▼中國北京27日晚間出現民眾抗議集會，白紙革命、白紙運動。（圖／路透）

在涉疆報導上，BBC駐京記者僅採用幾張非實景衛星圖片和反華人士的所謂報告，便炮製「世紀謊言」對新疆大肆攻擊抹黑。

在涉疫情報導上，甚至將公路反恐演習視頻作為中國暴力防疫「證據」，為什麼總是BBC出現在各種現場呢？BBC記者究竟是去報導新聞還是去製造新聞呢？

最後，趙立堅說，「英方應該尊重事實，謹言慎行，收起虛偽的雙重標準，停止玩弄雙重標準。」

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