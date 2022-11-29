上街舉白紙會被驅趕！大陸機智男「紙上寫7字」　警也拿他沒辦法

▲上街舉白紙會被驅趕，男子想出機智應對方式。（圖／翻攝Twitter／墻國蛙蛤蛤）



記者柯振中／綜合報導

大陸各地近日掀起「白紙革命」，許多民眾走上街頭，舉出白紙進行抗爭，各地警方也派出許多員警趕人。對此，有一名男子因為受到警方關切，於是突發奇想，在紙上寫了7個字，結果令警方也無可奈何，極具創意的抗爭模式，讓不少人稱讚「他是懂線上抗壓的」。

Twitter帳號「墻國蛙蛤蛤」在個人版面上PO文，稱讚這位參與抗爭的「機智哥」，只要員警到場，就將白紙翻面，露出後面的7個字，就連警方也無可奈何。

依據照片畫面，這名男子手上舉著一張白紙，上面寫著「請大家不要聚集」共7個字，旁邊則有一名員警站著，與其他遭到驅趕的民眾相比，男子的情況似乎好了許多，員警可能是看見了這7個字，所以沒有做任何動作。

貼文引起熱烈討論，不少網友留言建議，「建議以後大家都舉餐巾紙，警察來了我直接擤鼻涕」、「還可以寫：記得做核酸，親」、「智慧佔領了高低」、「游擊戰給他玩明白了」、「他是懂線上抗壓的」、「智商輾壓了」、「下一位大媽拿白著寫著：戴口罩，請你為了大家的安全戴好口罩。」

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