　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上街舉白紙會被驅趕！大陸機智男「紙上寫7字」　警也拿他沒辦法

▲▼上街舉白紙會被驅趕，男子想出機智應對方式。（圖／翻攝Twitter／墻國蛙蛤蛤）

▲上街舉白紙會被驅趕，男子想出機智應對方式。（圖／翻攝Twitter／墻國蛙蛤蛤）

記者柯振中／綜合報導

大陸各地近日掀起「白紙革命」，許多民眾走上街頭，舉出白紙進行抗爭，各地警方也派出許多員警趕人。對此，有一名男子因為受到警方關切，於是突發奇想，在紙上寫了7個字，結果令警方也無可奈何，極具創意的抗爭模式，讓不少人稱讚「他是懂線上抗壓的」。

Twitter帳號「墻國蛙蛤蛤」在個人版面上PO文，稱讚這位參與抗爭的「機智哥」，只要員警到場，就將白紙翻面，露出後面的7個字，就連警方也無可奈何。

依據照片畫面，這名男子手上舉著一張白紙，上面寫著「請大家不要聚集」共7個字，旁邊則有一名員警站著，與其他遭到驅趕的民眾相比，男子的情況似乎好了許多，員警可能是看見了這7個字，所以沒有做任何動作。

貼文引起熱烈討論，不少網友留言建議，「建議以後大家都舉餐巾紙，警察來了我直接擤鼻涕」、「還可以寫：記得做核酸，親」、「智慧佔領了高低」、「游擊戰給他玩明白了」、「他是懂線上抗壓的」、「智商輾壓了」、「下一位大媽拿白著寫著：戴口罩，請你為了大家的安全戴好口罩。」

►買一組爽喝1禮拜，竹炭水超值下殺

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►萬元有找！沖繩自由行4天3夜太划算　衝一波爽爽玩

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／王鴻薇發聲明「拒絕補選立委」！地方人士推薦這2人
得「糖尿病」只因為吃太甜？　營養師曝「背後最大元兇」
快訊／大樂透頭獎1.3億一注獨得！獎落這縣市
快訊／林志玲48歲慶生喊「小寶貝會走路了」　意外洩婆媳真實互
情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊上銬畫
新北里長「離奇自撞」慘死！　將重新選舉
MAMA「人氣5女團」舞台遭批雜亂　網罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上街舉白紙會被驅趕！大陸機智男「紙上寫7字」　警也拿他沒辦法

美使館微博聲援白紙運動…遭官方「一秒清空」　禁止網友留言

陸官員暗指白紙運動「不是反防控」　要求地方政府解決層層加碼

迴避外媒暗指「白紙運動」爭議　陸記者會全聚焦老年人打疫苗

26萬重機超衰！合法停停車格惹「阿嬤不爽推倒」維修費噴近7萬

陸民眾不滿長期「封控」管理　官方：「快封快解」不得隨意擴大

風向轉變！陸官媒邀確診者談染疫經歷　87歲老人症狀「像重感冒」

陸國務院下午3點召開記者會！外傳將放寬防疫　帶動港股大反彈

陸網炮火對準PCR企業！神秘人「張核子」擁89家公司　狂出包還能IPO

白紙革命第三日　大陸多城部署警力盤查路人「隨機查手機」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

最怕看醫生！阿公喊「過來～」乖毛孩勇敢走進診間...原因感人

看到爸回家歐告嗨翻天 父子比跳高變身彈簧狗

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

上街舉白紙會被驅趕！大陸機智男「紙上寫7字」　警也拿他沒辦法

美使館微博聲援白紙運動…遭官方「一秒清空」　禁止網友留言

陸官員暗指白紙運動「不是反防控」　要求地方政府解決層層加碼

迴避外媒暗指「白紙運動」爭議　陸記者會全聚焦老年人打疫苗

26萬重機超衰！合法停停車格惹「阿嬤不爽推倒」維修費噴近7萬

陸民眾不滿長期「封控」管理　官方：「快封快解」不得隨意擴大

風向轉變！陸官媒邀確診者談染疫經歷　87歲老人症狀「像重感冒」

陸國務院下午3點召開記者會！外傳將放寬防疫　帶動港股大反彈

陸網炮火對準PCR企業！神秘人「張核子」擁89家公司　狂出包還能IPO

白紙革命第三日　大陸多城部署警力盤查路人「隨機查手機」

ET民調／2024爭霸開打！賴清德、陳建仁勝算曝　藍營非郭台銘、侯友宜不可

快訊／王鴻薇正式聲明拒絕補選立委！地方人士推薦王浩、鄭麗文

爆熱戀黃子韜！　女偶像被粉絲轟「沒事業心」回嗆：我開心啊

「學長」温昇豪擔綱新風獎大使：比我們以前幸福多了！

快訊／大樂透1.3億頭獎開出　彰化縣一注獨得

試過生酮飲食和168也沒用！測驗肥胖原因　心理師教不復胖方法

比子彈列車快！「丹麥TSR-GT超跑」全球僅3輛　極速可達424km／h

矢板明夫直言民進黨敗在「戰略問題」　卻停留在文宣技術面檢討

英格蘭凌晨戰威爾斯！　滑板辣姐重押5萬挺「三獅軍團」

林志玲48歲慶生樂喊「小寶貝會走路了」　意外洩婆媳真實互動

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

大陸熱門新聞

女會計照老闆要求「轉帳1587萬」...結果慘了

陸民眾不滿長期「封控」　官方回應

舉白紙會被驅趕！機智男紙上寫7字躲過一劫

亮馬橋「白紙運動」一夜之後

「紅三代」兔主席：白紙革命肯定有境外勢力

新疆火災10死　居民求救片瘋傳

BBC記者採訪白紙革命遭「逮捕毆打」　陸外交部：他沒表明身分

月賺44萬沒房沒車　女收入全給弟弟

陸下午3點開記者會！傳將放寬防疫

陸核酸公司被起底！揪出神秘人「張核子」

境外勢力插手白紙運動？四川示威者挨罵

陸官員暗指白紙運動「不是反對防控」

中國抗議封控　示威者4招躲審查

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

更多熱門

相關新聞

德國建議中國「使用西方疫苗吧」

德國建議中國「使用西方疫苗吧」

由於中國現在正面臨實施嚴格清零政策，所爆發的歷史性大規模抗爭活動德國政府在28日對中國提出一項建議，就是「開始使用西方國家的mRNA疫苗吧」，並且認為這會是徹底擺脫疫情大流行最好的方法。

推特搜白紙革命熱點　遭色情廣告洗版

推特搜白紙革命熱點　遭色情廣告洗版

白紙革命用交友APP躲審查　路透：如貓捉老鼠

白紙革命用交友APP躲審查　路透：如貓捉老鼠

趙少康籲中共：「白紙示威」當苦口良藥

趙少康籲中共：「白紙示威」當苦口良藥

美使館微博聲援白紙運動…遭官方一秒清空

美使館微博聲援白紙運動…遭官方一秒清空

關鍵字：

白紙革命大陸新疆抗議

讀者迴響

熱門新聞

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

高雄「這個里」3個月內又要重選里長

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

快訊／海裕芬生了！

他9900元玩世足運彩　豪贏440萬元

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

柯文哲卸任後12／26回台大醫院報到！院長曝職務安排

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

央視狂刪畫面　球迷沒戴口罩秒變空景

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

天使貓吃藥不用主人餵❤️　毛掌撥入嘴一口吞超勇敢

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面