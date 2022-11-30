台灣之光再傳捷報！美吾髮植優獲兩項國際美妝大獎肯定

▲「美吾髮植優染髮系列」榮獲「美國Beauty Innovation Awards」美妝創新獎年度最佳染髮品、入圍全球美妝保健大獎（GBWA）最佳補色刷。（圖／記者周宸亘攝，下同）



消費中心／綜合報導

台灣近年來的全方位國際軟實力不斷提升，讓台灣的能見度快速飆高，你知道台灣的美妝實力其實也是國際上數一數二的嗎？美吾華集團旗下「美吾髮植優染髮系列」榮獲兩項國際大獎肯定－「美國Beauty Innovation Awards美妝創新獎」年度最佳染髮品、入圍全球美妝保健大獎（GBWA）最佳補色刷，為台灣之光再添一筆亮眼成績。

▲「美吾髮植優染髮系列」以植萃溫和成分及使用便利的優點，榮獲2項國際大獎肯定。（圖／品牌提供）

美吾髮植優護髮染髮霜以多種花植菁萃溫和成分製成，以減低染髮對頭髮的傷害，添加獲有機認證的酪梨油，可讓頭髮保濕抗毛躁。此外，美吾髮植優不添加阿摩尼亞，沒有傳統染劑的刺鼻臭味，同時以微膠囊鎖香技術將歐洲調香師特選的專櫃級香氛包覆起來，使染後秀髮釋放植萃輕香。美吾髮植優的溫和與高品質，更獲得皮膚科醫師專業推薦，讓您變換髮色也能安心又放心。

▲美吾髮植優染髮霜附贈植優凝萃護髮素，可高效鎖色修護，讓染完秀髮一樣輕盈柔順！

美吾髮表示，植優染髮霜採用公司研發多年的獨創PO4著色科技，使更多色料分子被攜入髮絲，並膨脹固定在毛鱗片內不掉落，讓上色效果提升40%，徹底遮蓋缺乏黑色素的毛髮。而針對染髮後髮絲容易乾澀的狀況，美吾髮植優直接在染劑內添加護髮成分，在染髮的同時就進行護髮，還附贈專為染後受損髮開發的植優凝萃護髮素，再次密集鎖色修護，讓染完秀髮一樣輕盈柔順！

▲透過「美吾髮植優線上虛擬試色」可預覽髮色，精準尋找適合自己的髮色。

對於染髮經常既期待又怕受傷害？看著包裝上的髮色，卻不知道如果在自己身上會長怎樣，又怕買了喜歡的顏色、回家染完之後發現不適合自己，超掙扎的心情，美吾髮植優線上虛擬試色一秒幫你解決困擾。

打開手機前鏡頭、點選想試色的產品，AR虛擬實境技術即可將該髮色顯現在您自己的頭髮上，移動中線還可以比較染髮前後的髮色差異，更可以將照片下載保存做往後的染髮參考，即使髮色選擇再多，也能簡單選出適合自己的髮色風格。

美吾髮植優染髮霜內附完整的染髮配件，及兩種染髮梳應付各類染髮需求，此外，染劑皆為乳霜劑型，用多少擠多少、可留存下次補染，頭髮較短的人亦能減少染劑的浪費。如此完備的配件及簡單的挑選方式，自己染髮其實比你想的更便利簡單。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



▲▼「植優補色刷」只要簡單一刷、就可以隱藏白髮。



每次染髮完過一陣子，髮根的白髮很快又長出來，一直要補染嫌麻煩、又擔心髮質越來越差，其實你還有輕鬆遮蓋新生白髮的好法寶－「植優補色刷」，便利的毛刷設計，只要簡單一刷、就可以隱藏白髮，趕著出門也可快速讓自己瞬間年輕好幾歲。美吾髮表示，植優補色刷僅在髮絲表層包覆白髮，不滲入髮芯跟頭皮，即使孕婦也能安心使用，並且以溫水就可以簡單卸除，出門前的救火隊非它莫屬。

髮色不均、不易過色、白髮生長速度快的困擾，現在就讓美吾髮植優系列－美吾髮植優護髮染髮霜、美吾髮植優補色刷成為你最安心的靠山。

美吾髮植優染髮霜 販售通路：

屈臣氏、寶雅、康是美、家樂福、大潤發

美吾髮購物網 https://mwf.one/6inrb

美吾髮蝦皮旗艦店 https://mwf.one/qWZHq

MOMO購物網 https://mwf.one/ebRz1

美吾髮植優補色刷 販售通路：

康是美門市及康是美網購eShop

美吾髮購物網 https://mwf.one/LCbVK

美吾髮蝦皮旗艦店 https://mwf.one/rOGYO

MOMO購物網 https://mwf.one/sm8MR