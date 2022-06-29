就是那個迷人的香水髮香！年銷百萬瓶No.1國民洗髮精升級再上市！

▲美吾髮香水洗沐系列讓女孩們時刻擁有獨特迷人髮香和水亮美肌。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

夏天好熱全身臭汗，最喜歡洗完澡頭髮和身體都清爽又香噴噴的時候！美吾髮超懂女孩們想天天當「香香公主」的心情，推出一系列香味媲美精品香水的高品質洗沐產品，使用後從頭到腳散發撩人氣味，讓品牌自豪表示，年銷百萬瓶、能堆出550座101高度的超級熱賣洗髮精及沐浴露，可說是人手一瓶、家家必備的國民級商品。近期產品再升級新上市，成分中添加玻尿酸+100%，相當於原配方2倍的分量，髮絲更加保水亮麗、皮膚加倍Q彈柔嫩；7月中還將推出兩款法式新香調洗髮精，屆時勢必引發水水們之間的掃貨搶奪大戰。

▲近期升級新上市的美吾髮香水洗髮精香水沐浴露，成分添加原配方2倍的玻尿酸，加強秀髮和皮膚加倍Q彈亮麗。

創下超狂銷量的美吾髮香水洗髮精及沐浴露，能牢牢抓住女孩們的心來自於提供宛如高級香水、具前中後味的眾多經典香味，讓喜愛不同味道的消費者選擇，像是致敬女孩們狂愛的英國經典香水品牌Jo Malone多款香味靈魂，成為大家用平易近人的價格就可以入手的超推薦洗髮精，有小蒼蘭、馬鞭草、鼠尾草海鹽、藍風鈴、晨霧玫瑰、白茶茉莉、琥珀檀香、經典葵花、經典檀香、經典仙草，多款具備清新、浪漫、沉穩等不同味道，其中女孩們「翻牌」機率最高的是小蒼蘭、馬鞭草、鼠尾草海鹽和藍風鈴。

年銷量破百萬瓶 眾多網友的洗髮精推薦首選>> https://mwf.one/Tbpuk

▲美吾髮香水洗髮精擁有多款不同香調，其中小蒼蘭、馬鞭草、鼠尾草海鹽三款被水水們推爆。

想化身清晨漫步花園中小精靈的女孩們必用「小蒼蘭」，彷彿沾染新鮮花朵上的晨間露珠，香調馥郁中帶著優雅；「馬鞭草」既有草本清新，又有香橙果精萃的果香，還選用蜂王漿蛋白，潔淨過程中雙重香氛享受，洗完秀髮蓬鬆豐盈、光澤富有彈性。夏天直覺讓人聯想到蔚藍大海，這專屬於夏天的味道怎麼能缺席！蘊含Ecocert有機認證鼠尾草精萃和秋葵精萃的「鼠尾草海鹽」，除了能滋潤亮澤每一吋肌膚，香味還能令人一秒感受到大海鹹味，搭配陽光灑下的鼠尾草香味，增添一份清爽慵懶夏日情調。美得像花一樣的女孩最愛「藍風鈴」香味，醉人花香交織柑橘清甜果香，氣質活潑又迷人，添加有機認證的洋甘菊萃取和大米蛋白等柔嫩因子，成分溫和，能幫助肌膚油水平衡。

另外，經典系列有檀香精油洗髮露、沐浴露和葵花、仙草洗髮露。「檀香款」添加珍稀檀香精油，古典東方的木質香調使思緒安定、富含營養的甜菜根植萃則有助降低頭髮毛燥，使肌膚彈潤細緻；汲取飽滿向日葵花朵植萃精華的「葵花洗髮露」，蘊含豐富維生素與冷壓酪梨果油，頭髮吸收滿滿養分展現滋潤亮麗，隨手一撥飄散舒服花香，適合自然派女子；一口氣添加6種香草植萃的「仙草洗髮露」，以草本植物的原始力量與水解小麥蛋白，打造健康頭皮與美麗髮絲。

多款香調任選 0矽靈香水洗髮精沐浴露必買推薦>> https://mwf.one/Tbpuk

▲持續推陳出新，多種不同香氣的美吾髮香水沐浴露，讓消費者可隨喜好挑選。

在多到難以計數的開架香氛洗沐產品中，美吾髮香水洗髮精曾被美妝雜誌ELLE評選為洗髮精推薦No.1，在PTT、Dcard等社群平台上，更是持續有許多愛用者在使用後大力推薦，就有女孩分享，覺得美吾髮小蒼蘭香水洗髮精激似Jo Malone香味，香水太貴省著噴，但用價格親民的美吾髮香水洗沐產品，不僅可以收集不同香味，還可以很揮霍地洗，「洗完頭頂有空氣感，很鬆又輕盈，也很容易搓出泡泡」、「沐浴露洗完身體不會很澀也沒有黏膩感，香味好好聞」。

還有其他女孩們激推馬鞭草和鼠尾草海鹽洗髮精，「聞起來很香！油頭的我能撐個一天」、「髮尾部分有保濕感」、「馬鞭草好用，味道很療癒很夏天的感覺，控油力不錯」、「綠色包裝的鼠尾草海鹽，真的爆炸好聞cp值又高」，「藍風鈴」的香味也讓女孩們心花朵朵開，紛紛誇讚「聞起來很舒服」、「沐浴露洗完很水嫩，香味是我用過最近似JM的開架產品」。經典系列的檀香沐浴露也有一票死忠粉絲，「檀香木質香調好聞但不濃烈，洗澡時心情會很放鬆」、「我從洗髮乳到沐浴乳都洗檀香」、「洗完身體好滑嫩覺得自己像仙女」，超多女孩都為美吾髮香水洗沐系列的多種香氣著迷，笑說已經連續空瓶好幾罐又不停回購。

必買！免運送到家還有滿額贈！CP值超高香水洗髮精沐浴露 >> https://mwf.one/Tbpuk

▲美吾髮香水洗沐系列產品皆是0矽靈，擠出時質地清澈透明，搓揉後產生豐盈綿密的泡沫。

不只香味誘人，使用花植精萃的天然萃取並堅持0矽靈配方的洗沐、近pH5.5溫和配方的美吾髮洗髮精，用過人人誇，即使已處於經典不敗地位，仍然突破自我極限持續改良產品，此次以更完美的配方新登場，添加原產品2倍量的小分子玻尿酸，使髮絲吸收後能保水平衡，養護水潤健康髮質，肌膚也因玻尿酸加100%展現清爽水嫩質感。在香調部分也致力於推陳出新，7月即將推出陽光甜橘香水洗髮露、晨曦草露清新洗髮露兩款法式香調洗髮精，讓女孩們用了「洗髮界的愛馬仕」個個變身成「行走的愛馬仕」，晉身女神行列，成為動人的代名詞。

家樂福、大潤發、全聯、寶雅、屈臣氏、愛買、美吾髮購物網、美吾髮蝦皮旗艦店、MoMo購物網等各大實體通路與網路商城，均有販售！

美吾髮蝦皮旗艦店折價券限時折上折>> https://mwf.one/lzPTm/0629ettoday

美吾髮購物網填寫會員資料送$150折價券>> https://mwf.one/Tbpuk

MoMo購物網滿額免運幫你送到家>> https://mwf.one/LbPxG/0629ettoday



#美吾髮 #香水洗髮精 #國民洗髮精 #洗髮精推薦