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網友激推！熱銷百萬瓶「國民洗髮精」再出迷人法式新香！玻尿酸+100%全面升級

▲▼ 網友激推！熱銷百萬瓶「國民洗髮精」再出迷人法式新香！玻尿酸+100%全面升級 。（圖／資料照。）

▲美吾髮香水洗髮精與沐浴露推出「陽光甜橘」及「晨曦草露」兩款全新法式香氛，系列產品也一併全面升級玻尿酸雙倍增量。（圖／記者周宸亘攝，INSTAGRAM@cielo1206授權，下同）

消費中心／綜合報導

夏天不想爆汗後狂飄油頭味，就靠「髮香」維持舒服迷人的仙女氣場！被網友譽為「國民洗髮精」的美吾髮香水洗髮精，以精品香水等級的質感香調及絕佳舒適清新洗感大受好評，曾被美妝雜誌評選為NO.1開架香氛洗髮精。近期推出「陽光甜橘」及「晨曦草露」兩款全新法式香氛，系列產品也一併全面升級玻尿酸增量100%，讓女孩們以超親民的入手價，一次擁有奢華迷人的髮香與仙女系柔亮秀髮。

美吾髮香水洗髮精鎖定近幾年在台灣大為熱門的精品香氛奢華香調打造出多款迷人的香水洗髮精，卻維持平實親民的價格讓小資女也能無痛入手，因此火速席捲洗沐產品市場，創造年銷量狂賣百萬瓶、可堆出550座101高度的驚人成績，因此享有「國民洗髮精」的美名。

▲▼美吾華洗髮精商品情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲美吾髮香水洗髮精鎖定精品香氛的奢華香調打造出多款迷人的香水洗髮精。

近期美吾髮香水洗髮精更以法國頂級精品香水香調為謬思，以高階規格打造「陽光甜橘」及「晨曦草露」兩款全新香氣。瓶身帶有高雅愛馬仕橘的「陽光甜橘」香水洗髮精，討喜而不甜膩的迷人果香，揉合了具有層次的木質香調，格外適合頭皮易出油、髮根扁塌的人在炎熱夏季使用，洗後秀髮清爽蓬鬆，香氣猶如漫步在午後的陽光下，柑橘果香的酸甜清新，再融合充滿精神的羅勒與花香，迸發出活力喜悅的陽光印象，絕對是繼「馬鞭草」之後，大受控油需求消費者喜愛的香水洗髮精。

而清爽草本香調的「晨曦草露」則是帶有微涼感的受損修護洗髮精，香調彷彿晨曦時刻走在原野，新鮮活力的綠葉青草與滿載露水的花瓣，交織出清新的法式香息，即使是平時熱愛染燙變髮而格外在意秀髮潤澤度的仙女們，也能透過洗頭修護髮絲的同時，維持頭皮清爽。

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延續先前香水洗髮精前中後味香調分明，輕鬆擁有迷人髮香而廣受網友的喜愛，美吾髮進一步針對台灣使用者喜好及需求，以雙倍玻尿酸精華+100%全面升級系列產品，包含以往熱賣的小蒼蘭、馬鞭草、鼠尾草海鹽、藍風鈴香水洗髮精，以及經典的檀香、葵花、仙草等洗髮精，2倍玻尿酸保濕成分不僅讓洗感再升級，也讓髮絲更加保水健康，並維持過去堅持0矽靈、無人工色素、洗髮精近pH5.5弱酸溫和配方，完整寵愛仙女們的髮絲。

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▲▼美吾華洗髮精商品情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲美吾髮香水洗髮精全面升級玻尿酸100%增量，洗感更加舒適保水，質地清透不添加人工色素。

比起奢侈昂貴的精品香水，想要全身散發優雅仙女香，選擇美吾髮香水洗髮精的持香力及自然舒適感更為討喜不突兀，而且針對產品的洗感好評也是持續被討論「洗完之後頭皮很清爽，不會黏黏悶悶的」「夏天超推這個系列！髮根不塌香味又很讚」「很喜歡洗完清爽的感覺，味道也很有質感」只要百元價格就能盡情試遍各種平時討論度爆棚的知名香氣，難怪是「香民」們一直以來的洗髮精推薦！

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▲▼美吾華洗髮精商品情境。（圖／記者周宸亘攝）

▲美吾髮香水洗髮精全品項同步升級，花香調、果香調、草本調等各式香味皆受好評！產品全面升級玻尿酸加倍，加倍呵護髮質。

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