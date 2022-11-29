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趙少康籲中共「白紙示威」當苦口良藥　示警Omicron嚴重威脅共產黨

▲▼北京「白紙革命」。（圖／路透社）

▲大陸各地掀起「白紙革命」，民怨沸騰。（圖／路透社）

記者江采蓁／綜合報導

大陸各地抗議防疫封控政策的「白紙革命」持續延燒，引起國際媒體關注。資深媒體人趙少康29日也在臉書以「Omicron嚴重威脅共產黨」為題發文表示，「白紙革命」民怨沸騰，指責外部勢力無法解決病毒問題。

趙少康指出，為了抑止疫情，歐美亞各國都曾採取不同程度的封城措施，短時間民眾尚能共體時艱，但時間久了，必定會引起民怨、反彈，尤其Omicron病毒導致中重症及死亡率並不高，大陸採取清零及封城等堅壁清野的高壓政策，影響經濟及人民生活至鉅，不符比例原則，也嚴重影響了台商及台生的處境。他提到，當全世界其他地方都採取與病毒共存的策略且日漸恢復正常的時候，「大陸堅持的清零政策與世界距離只會越來越遠，不會消滅病毒」，只會讓病毒慢慢發展蔓延，拖慢大陸復原的時間，也不利兩岸的正常發展。

趙少康表示，大陸面臨建政以來最廣泛的民怨沸騰，應該務實的以科學方法，逐步採取與病毒共存的步驟，不要硬用鎮壓手段，引起無謂死傷，「沒有什麼『主義』能比科學更能對付這次的病毒。」他認為，中共必須謙虛誠懇的檢討防疫政策，方艙醫院在開始對付新冠病毒時是對的，但到了傳播力強而死亡率低的Omicron時就是錯的，中共應把外國的病例及作法拿來看看，「不要從頭到尾只是會強調社會主義的優越性，不管什麼主義面對病毒也要謙卑小心。」

此外，趙少康指出，也許如大陸官方宣稱的確有外國勢力介入「白紙革命」，但一味指責外國勢力，解決不了病毒引發的問題，「如果沒有大陸內部累積的民憤民怨，外國勢力就算介入也無法引起如此大規模的抗議行動。」他最後表示，鎮壓只會累積怨恨，紓解才是王道，「不自由 毋寧死」、「民不畏死 奈何以死懼之」、「人民有表達意見的自由」，中共當局何妨當做苦口良藥？

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