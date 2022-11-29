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台北變深蹲市！網傳1張「縣市別名圖」酸炸：免搭機就到夏威夷

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／只是堵藍）

▲臉書上傳出一張滿是諷刺意味的縣市別稱圖。（圖／翻攝自Facebook／只是堵藍）

網搜小組／鄺郁庭報導

「各位，你們屬於哪裡自己留言承認，別害羞。」親綠粉專「只是堵藍」日前分享一張台灣縣市地圖，但上面標註的卻不是一般縣市名稱，而是出現「紫爆市」、「全糖市」、「賢伉儷吾主共和國」等稱呼，引發網友議論。

從地圖上來看，有幾個縣市是照大眾印象來取別稱，像是因空氣品質問題，中部幾個縣市被標註「紫爆市」，包括台中市、彰化縣、南投縣；其中，彰化縣還被稱「田水捷運區」，南投縣被稱「南投區」。另外，新竹市因「郭董」郭台銘被稱「果凍市」，台南市因嗜甜受封「全糖市」，高雄市為「首都」，屏東縣則是「都南縣」。

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在東部縣市中，花蓮縣則因「家天下」花蓮國形象，被戲稱「賢伉儷吾主共和國」。此外，連離島都被貼上標籤，澎湖是「離島縣」、金門是「高粱縣」、馬祖則是「離島的離島縣」。

還有好幾個縣市是依據大選結果來命名，像是因準市長謝國樑的政見「送Gogoro」，基隆市被戲稱「狗狗肉市」；台北市則因準市長蔣萬安的政見「深蹲公車」變成「深蹲市」；新北市因新北市長侯友宜打出「好好做事」遭別稱「好好做市」；桃園市因準市長張善政喊話要打造「台版夏威夷」被叫「夏威夷市」；嘉義市則因準議員「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」被稱「性專區市」。

還有縣市名稱諷刺意味濃厚，像苗栗縣則因準縣長鍾東錦自爆「西瓜刀劃破肚皮」殺人未遂前科被稱「開膛縣」；宜蘭縣因縣長林姿妙弊案官司變成「人頭戶縣」等等。

照片一出，網友紛紛熱議，「即將要穿窄裙練深蹲的市民路過」、「我以為會是『救護車等81分市』」、「那個『全糖市』真的只差空氣沒有甜甜的」、「紫爆市，我要繼續用肺淨化空氣」、「我不用搭飛機就能去夏威夷耶！羨慕吧」、「夏威夷市……就職禮物會是草裙嗎？」

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