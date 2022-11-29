傳美國對台灣軍售延遲　白宮回應了

▲美方回應延遲對台軍售一說，表示「認真看待責任」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者江今葉華盛頓28日專電

傳美國持續提供烏克蘭武器抵禦俄羅斯，導致對台灣軍售交貨延遲。白宮國安會戰略溝通協調官柯比說，美方持續聯繫盟友了解戰備需求，認真看待責任以協助台灣擁有所需能力。

華爾街日報（The Wall Street Journal）日前報導，俄國軍隊2月入侵烏克蘭以來，美國向基輔輸送大批武器，國防工業跟上突如其來需求的能力備受考驗，而且戰事距離結束似乎遙遙無期。

報導引述知情的國會及政府官員說法，美國軍援烏克蘭如今影響到武裝台灣以抵禦中國進犯的更長遠武器需求。

柯比（John Kirby）今天在白宮例行媒體簡報被問到此事時說，美方不斷平衡自身、盟友與合作夥伴、銷售武器方，以及烏克蘭軍隊庫存，「這是平衡行為」。美國總統拜登（Joe Biden）每做出一個減少國防庫存的決定，都會從國防部獲得一份評估，判斷是否會影響美方戰備狀態。

他指出，美方一直與盟友及合作夥伴保持聯繫，了解他們的戰備需求，因為許多都依賴美方系統，也包括台灣在內。

柯比也重申，拜登政府日前才簽署10億美元的對台軍售協議，美方會評估下一次更迭需求為何，以及何時提供。美方十分認真看待責任，以協助提供台灣所需自我防衛能力，「這符合法律與政策，不會改變」。

再被追問目前對台交付軍售設備是否積壓時，柯比不願正面回應。他表示，不會在公開場合談論任何地方、任何系統的庫存。美方會密切關注，確保自身以及盟友和合作夥伴能保持備戰狀態。

美國國防安全合作署（DSCA）9月初宣布3批總價值約11億美元的對台軍售案，包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉反艦飛彈及監視雷達合約。這是拜登政府上任以來第6度對台軍售。

但據華爾街日報引述未具名國會及其他知情人士說法，美國對台軍售延遲交貨總值已從去年12月的逾140億美元擴增至187億美元，包含2015年12月台灣訂購的208組標槍（Javelin）反戰車武器、215枚刺針（Stinger）防空飛彈，兩筆訂單至今未交付運抵台灣。